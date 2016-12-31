Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ameliyathane Teknikerleri dernek çatısı altında bir araya geldi

Ameliyathane teknikerlerini tek çatı altında bir araya getirmek, yasal hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm aramak amacıyla, Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) kuruldu.

Bu haber kez okundu.

Ameliyathane Teknikerleri dernek çatısı altında bir araya geldi

            Ameliyathane teknikerlerini tek çatı altında bir araya getirmek, yasal hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm aramak amacıyla, Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) kuruldu.

            Elbistan merkezli olarak kurulan derneğin kurucu başkanlığını ise, Funda Aytaç üstlendi.


            Derneğin Türkiye genelinde teşkilatlanması amacıyla üye kayıtlarına ve temsilcilik çalışmalarına başladıklarını ifade eden ATEKDER Kurucu Başkanı Funda Aytaç, derneğin çalışma alanı ve faaliyetleri hakkında, “Ameliyathane Teknikerleri Derneği’nin amacı ve gayesi, ameliyathane teknikerlerini tek çatı altında bir araya getirerek, gerek sorunları, gerek haklarını hem daha iyi bilmeleri ve bu neticeye bağlı olarak çözüme kavuşması konusunda yardım etmektir” dedi.

            Derneğin kurucu üyesi bulunduğunu belirten Kurucu Başkan Funda Aytaç, geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi ile ortaklaşa bir konferans düzenlediklerini kaydetti. Ameliyathane Teknikerlerinin Görev ve Meslek Tanımı konulu konferansa; Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu konuşmacı olarak katıldılar.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25