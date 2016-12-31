Ameliyathane Teknikerleri dernek çatısı altında bir araya geldi

Ameliyathane teknikerlerini tek çatı altında bir araya getirmek, yasal hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm aramak amacıyla, Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) kuruldu.

Elbistan merkezli olarak kurulan derneğin kurucu başkanlığını ise, Funda Aytaç üstlendi.







Derneğin Türkiye genelinde teşkilatlanması amacıyla üye kayıtlarına ve temsilcilik çalışmalarına başladıklarını ifade eden ATEKDER Kurucu Başkanı Funda Aytaç, derneğin çalışma alanı ve faaliyetleri hakkında, “Ameliyathane Teknikerleri Derneği’nin amacı ve gayesi, ameliyathane teknikerlerini tek çatı altında bir araya getirerek, gerek sorunları, gerek haklarını hem daha iyi bilmeleri ve bu neticeye bağlı olarak çözüme kavuşması konusunda yardım etmektir” dedi.

Derneğin kurucu üyesi bulunduğunu belirten Kurucu Başkan Funda Aytaç, geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi ile ortaklaşa bir konferans düzenlediklerini kaydetti. Ameliyathane Teknikerlerinin Görev ve Meslek Tanımı konulu konferansa; Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu konuşmacı olarak katıldılar.



