Akkoyun: Bölgenin en prestijli projesi, Mart ayında hizmete açılacak

Bölgenin en prestijli projesi olan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, Mart ayı içerisinde hizmete açılacak. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, hastane binasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Bölgede prestijli projelerden, önemli projelerden bir tanesidir. Büyük bir aksilik olmaz ise Mart ayı içerisinde hizmete açmayı da planlıyoruz” dedi.

Kurum müdürleri ve Elbistanın Sesi Gazetesi Yazarları ile birlikte, Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Kaymakam Tuncay Akkoyun, Başhekim Dr. Nedim Kızılkaya ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Yeni hastane binasının özellikleri ile adından söz ettirdiğini dile getiren Kaymakam Tuncay Akkoyun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hastanemizin artık son hazırlık aşamalarını yerinde görmek amacıyla, bizlere eşlik eden kıymetli köşe yazarlarımız, daire müdürlerimiz ile gezdik. İnşaat aşamasında zaten belli periyotlarda denetliyorduk. Hastanemizin özellikli olması inşaat sürecini biraz geciktirdi. Bunun sebebi de deprem izolatörlerinin takılması 5-6 aylık bir süreç aldı. Hastanemizin depreme karşı güvenli olması ve gerekse, rahat, konforlu ve modern bir hastane olması açısından Elbistan ve bölge insanlarımıza hizmet etmeye inşallah yakın bir zamanda başlayacak. Hastanemiz 300 yataklı bir hastane ancak, odalarımız ikinci yatağa hazır bir şekilde tesisatları döşendi. İstenildiği zaman 500 yatak kapasitesine çıkabilecek. Servis, poliklinik ve idari bölüm ayrı ayrı vatandaşlarımızın girebileceği şekilde, ortada ise büyük bir avlu var. Aynı zamanda da hastanemiz büyük bir helikopter pistine sahip. Bunun da yasal izinleri alındı. inşallah Mart ayı içerisinde açılışını planlıyoruz. Şu anda tıbbi cihazlarımız, demirbaş malzemelerimiz ve gerekli olan ekipmanlar hızlı bir şekilde monte ediliyor ve yerleştiriliyor. Hem vatandaşlarımızın daha modern cihazlarla tedavisi ve muayenesi ve hem de geldikleri zaman rahat, konforlu bir şekilde bekleyebilecekleri, hizmet alabilecekleri demirbaşlar temin edildi. Bu anlamda bölgede prestijli projelerden, önemli projelerden olduğunu söyleyebilirim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir aksilik olmaz ise Mart ayı içerisinde hizmete açmayı da planlıyoruz.”