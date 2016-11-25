Akın, “112 çalışanları yemek yardımı alacak”

Memur-Sen Elbistan İlçe Başkanı ve Sağlık-Sen Elbistan temsilcisi Halil Akın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik kazanımlarının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Akın, bu sayede 112 çalışanlarının nakdi yemek yardımı alacaklarını kaydetti.

Elbistan’da 60’ın üzerinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanının görev yaptığını belirten Akın, toplu sözleşme kazanımı olarak elde edilen hak ile 112 çalışanlarının bundan böyle yemek yardımı alabileceklerini ifade etti.

Akın, “Toplu sözleşme kazanımımız olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına nakdi yemek yardımı ile ilgili yazı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Kazanımların adresi Sağlık-Sen olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlarımıza bir yenisi daha eklendi. Toplu sözleşme kazanımımız olan ve 19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlüğe giren kazanımımız, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlardan kaynaklanan onay sürecinin gecikmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı” dedi.