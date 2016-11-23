ADSM Başhekimi Çığlı, görevine başladı

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) Başhekimliği görevine Dt. Muhammed Çığlı atandı.

Elbistan ADSM’nin 14 ünitle bölge halkına diş sağlığı hizmeti verdiğini kaydeden Başhekim Çığlı, “En yüksek hasta memnuniyetine ulaşmak, en büyük görevimiz olacak” diye konuştu.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlı Merkezi (ADSM) Başhekimliği görevine atanan Dt. Muhammed Çığlı, görevine başladı. Aslen Erzurumlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Başhekim Çığlı, 14 diş tabibinin görev yaptığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin oldukça yoğun bir tempoda hizmet verdiğini belirtti.

Günlük polikliniklerin yanı sıra nöbetçi diş hekimi uygulaması ve evde diş sağlığı hizmetlerinin aksatılmadan verildiğini belirten Başhekim Çığlı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaş odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Merkezimize başvuran her vatandaşımızın alacakları sağlık hizmetinde en üst düzeyleri yakalamak için merkezimizdeki tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Elbistan ADSM Başhekimi Dt. Muhammed Çığlı, diş sağlığının önemine dikkat çekti.

Dt. Çığlı, “Ağız ve diş sağlığı, vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Zira ağız ve diş sağlığı bozulduğunda diğer bütün sistemlerde etkilenmektedir. Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları; kalp damar hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi ve şeker hastalıkları riskini arttırmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığına daha fazla özen göstermelerini, belirli aralıklarla mutlaka diş hekimi kontrolünden geçmelerini öneriyorum. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için, ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın ve bu meslekte emek harcayan herkesin Diş Hekimleri Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.