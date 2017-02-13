6 yaşındaki hastaya, üreterorenoskop yöntemiyle tedavi

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, bir ilke daha imza atıldı. Minyatür üreterorenoskop yöntemiyle tedavi edilen 6 yaşındaki hastanın böbreklerinde bulunan taşlar kırılarak, sağlığına kavuşması sağlandı.

Elbistan Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Akif Türk tarafından, 6 yaşındaki hasta Taha Ceran’a minyatür üreterorenoskop yöntemiyle böbrek taşı tedavisi yapıldı.

Tedaviye gerçekleştiren Opr. Dr. Akif Türk, uygulanan yöntem ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Böbrek ve üreter taşı her yaşta görülmekle birlikte çocuk hastalarda erişkinlere nazaran daha az sıklıkta görülmektedir. Çocuk hastalarda birincil tedavi ESWL dışardan ses dalgalarıyla taşı kırmak olup ESWL’ye uygun olmayan hastalarda ise cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Özellikle 0.5 santimden büyük üreter taşlarında taş kendiliğinden düşmeyeceği için cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavi ise üreterorenoskop ile üretradan girilerek lazer ile taşı küçük parçalara ve toz haline getirinceye kadar kırmaya dayanmaktadır.”

Opr. Dr. Akif Türk, “Çocuk hastamızın sağ böbrek kanalında 1 santimetreye yakın taş saptanmıştı ve hastaya cerrahi tedavi gerekmekteydi. Daha önce bu tip hastalar hastanemizde ameliyat ekipmanlarımız olmadığı için çevre illere sevk edilmekteydi. Hastanemiz yönetimi tarafından gerekli ameliyat ekipmanları sağlandığından hastamızın ameliyatı başarıyla yapıldı ve sağlığına kavuştu” dedi.

Türk, bundan sonra hastaların sevkine gerek kalmadan bu tür ameliyatlar ve daha da fazlasının yeni alınacak ekipmanlar ile hastanede bölge halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.



