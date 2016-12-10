150 milyonluk yatırım gün sayıyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, birçok yeniliği ve en son teknolojiyi bünyesinde barındıran 300 Yataklı Bölge Hastanesi’nin tamamlandığını ve Mart ayı içinde hizmete açılması için çalışmaların yapıldığını belirterek, “Eskiden Sağlık Bakanlığı tarafından bir ambulans hediye edildiğinde 5-6 bakan ile şehir turları atılıp ambulansın açılışı yapılırken, şuan 150 milyon liralık yatırımlar, sessiz sedasız vatandaşın hizmetine sunuluyor” dedi.

AK Parti heyeti, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi binasını gezerek, Başhekim Dr. Nedim Kızılkaya ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldılar.

Elbistan Devlet Hastanesi binası tamamlanıp hizmete hazır hale getirilirken, hastane yönetimi de iç döşemesi ve yeni cihazların alımı için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamen yeni mefruşat ile döşenecek hastaneye alınan cihazlar ise, teknolojinin en son ürünlerini kapsıyor.

En son teknoloji ile donatılıyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, hastane gezisinin ardından yaptığı açıklamada, Elbistan’da yapılan hastane binasının Türkiye’de ilkleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Deprem anında dahi ameliyat yapılmasına imkan sağlayan bir sistemin Elbistan’da kullanıldığını anlatan Başkan Kısaca, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Belediye Meclis Üyelerimiz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Yönetimimiz, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörümüz ile yeni hastanemizi gezdik. Gördüğümüz kadarıyla yeni hastanemizde, Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemler var. Elbistan ölçekli, Kahramanmaraş ölçekli düşündüğümüzde tamamen yeni teknolojiye uygun, en teknolojik cihazlarla, zemin kaplamasından, alınan kanların merkez laboratuvara pnömatik sistemle ulaştırılmasına kadar, ameliyathanelerinden, yoğun bakım ünitelerine kadar, çocuk oyun alanlarında ilk kez uygulanan sistemler var. Bu hastanede ilk defa deprem izolatör sistemi kullanıldı. Bu sistemin ilk kullanıldığı hastanelerden bir tanesi. Kahramanmaraş genelini düşündüğümüzde, özellikle AK Parti’den önceki dönemde 10-15 yıl geriye baktığımızda, Kahramanmaraş’a sağlık yatırımı açısından hükümetten sağlık alanında gelen ödenek, şuan sadece bizim hastanemize harcanan miktarı bile karşılamıyor. AK Parti iktidarı ile birlikte sağlık ve birçok alanda vatandaşımızın yüzü gülüyor. Bizlerin istediği, kendi şehrinde mutlu insanların yaşaması. Zaten genel merkezimizin, hükümetimizin amaçlarından bir tanesi de bu. Bu doğrultuda da biz özellikle bu hastanemizin yapılmasında, ilk başından bu tarafa, Allah’a şükürler olsun böyle bir hizmetin başından sonuna içerisinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bütün süreci tamamen bildiğimiz için yatırıma alınması, temelinin atılmasından bugüne her şeyinin sayın bakanımız Mahir Ünal tarafından desteklenmesi ve onun gayretleri sayesinde böyle bir eser ortaya çıktı. Sadece Elbistan olarak düşünmemek lazım. Bu hastane Kahramanmaraş’ın tamamına da hizmet verebilecek kapasitede bir hastane binasıdır. Artık nerede boş yatak varsa, hasta nakilleri yapılabiliyor.”

Bir ambulansın açılışını 5-6 bakan yapıyordu

AK Parti ile birlikte Türkiye’nin özellikle sağlık alanında çağ atladığını, 100 milyonluk tesislerin sessiz sedasız yükseldiğini belirten Kısaca, “Eskiden biliyorsunuz bir ambulansın açılışına Adıyaman’da olmuş bu, Sağlık Bakanlığı tarafından bir ambulans hediye edildiğinde 5-6 bakan ile şehir turları atılıp ambulansın açılışı yapılırken, şuan 150 milyon liralık yatırımlar sessiz sedasız vatandaşın hizmetine sunuluyor. Türkiye nereden nereye geldi dersek; bir 15 yıl önceki sağlık hizmetlerine, birde şimdiki sağlık hizmetlerine bakmak gerekir diye düşünüyorum. AK Parti hükümetinden önceki dönemlerde hastane pencerelerinden çarşafla sarkıp kaçan, hastasını alamayan, senet veren bunların hepsi bitmiş durumda. Şimdi ameliyathaneye giriyoruz, uzay üssü gibi ameliyathane yapılmış. Bunların hepsi insanlarımız için. Mazot parası olmadığı için ambulansla hasta sevki yapılamama dönemleri bitti, Allah’a şükürleri olsun Sağlık Bakanlığımıza ait hem uçak, hem ambulans helikopterlerimiz var” dedi.

Bölgeye hizmet edecek

Başkan Kısaca, “Bugün Kahramanmaraş’ta bir hasta için yer bulunamamışsa, hemen hızlı bir şekilde naklolması gerekiyorsa helikopterle veya ambulanslarla transferler yapılıyor. Dolayısıyla bütün bölgeye hizmet edeceği düşünülerek hastanemize helikopter pisti de yapıldı. Biz bütün bölgemiz adına başta sayın Mahir Ünal’a, Sağlık Bakanlığımıza, milletvekillerimize, hastanemizin yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bir an önce bu hizmetlerden faydalanmaya başlamalarını temenni ediyoruz. Biliyorsunuz ki, ‘hani hastane nerede?’ diye soranlar vardı. ‘Yapılmaz’ diyenler vardı, inşallah onlarda, Allah gerek etmesin, yokluğunu da vermesin, bu hastaneye gelerek hizmet almaya başladıklarında, belki kendi söyledikleri sözlerden dolayı mahcubiyet yaşayacaklar. Ancak, biz şunu diyoruz. Hiç kimsenin mahcup olmasına gerek yok. Devlet yatırımları millet için yapıyor. Hastane, yol ve tüm hizmetlerde bizim de bir nebze tuzumuz varsa, burada hizmet noktasında bizde nasiplenmişsek gururluyuz. Hastanemizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Doktor açığı ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Kısaca, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Doktor açığı ile ilgili olarak hastanemiz açılmadan çalışmalar yapılıyor. Sayın bakanımız, Sağlık Bakanı ile görüşmelerini yaptı. Bizim Ankara ziyaretlerimiz oldu. Başhekimimiz ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Hastanemiz açılmadan inşallah ihtiyaç duyulan doktorlar atanacaktır. Hizmetler aralıksız ve kesintisiz devam edecektir.”

Hedefimiz 21 Mart’ta hizmete açmak

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nedim Kızılkaya da, yeni hastanenin inşaatının tamamlandığını, iç döşeme ve cihazların alımının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: