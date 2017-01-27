Ünal: Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “2007 yılında bir referandum ile cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kararı çıkmıştı. Bu oylama ile de halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının sisteme entegre olması sağlanıyor. İnşallah Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor” dedi.

Bir dizi programlar ve konferanslar vermek üzere Kahramanmaraş’a gelen Mahir Ünal, TBMM’de kabul edilen anayasa değişikliği ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM’da kabul edilen taslağın Cumhurbaşkanının onaylamasının ardından referanduma gidileceğini ifade eden Ünal, Türkiye’yi vesayetin tamamen ortadan kalktığı günlerin beklediğini vurguladı.

Ünal, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“TBMM yeni taslağı onayladı ve sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylaması ve Resmi Gazetede yayımlanmasından sonraki 60 gün içerisinde referanduma gidilecek. Bu 2-9 ya da 16 Nisan tarihinde olabilir. Tabi bugün Kahramanmaraş’ta hem esnaf ve vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Hem yasama orağı olan TBMM, hem de yürütme organı olan hükümeti artık doğrudan milletin seçecek olması, doğrudan temsili güçlendirecek bir şey. Parlamenter sistemde hükümet, yasama organının içinden çıkıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte hükümet millet tarafından seçilecek. Dolayısıyla hükümete güvenoyunu bizzat milletin kendisi verecek. Burada önemli olan bir husus daha, yürütme görevini, hükümet etme görevini milletin seçtiği cumhurbaşkanı yürütecek. Eski sistemde sorumsuz cumhurbaşkanı yerini, sorumlu, meclisin ve yargının denetimine açık bir cumhurbaşkanına bırakıyor. Dolayısıyla bazı kesimlerin yaptığı kara propaganda yani, bu sistemin bir tek adam sistemine götüreceğine dair kara propaganda yalandan ibaret. Neden? Milletin seçtiği, meclisin ve yargının denetimine açık olan ve en fazla iki dönem görev yapabilecek olan bir cumhurbaşkanından böyle bahsedilmesi her şeyden önce bühtandır. Yeni sistemi biz vatandaşımıza anlatacağız. İnşallah Nisan’dan sonra Türkiye’yi vesayetin tamamen ortadan kalktığı, 2007 yılında bir referandum ile cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kararı çıkmıştı. Bu oylama ile de halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının sisteme entegre olması sağlanıyor. Yani yeni bir şey değil aslında. İnşallah Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor.”

Türkiye’ye saldırıyorlar

Türkiye’nin bölgesinde güçlü olmasından rahatsız olanların 2013 yılından beri ciddi şekilde saldırdıklarını dile getiren Ünal, yaptığı açıklamada, “Türkiye 2013 yılından beri ciddi bir saldırı altında. Gezi ile başlayan ve sürekli devam ettirilen PKK darbesi, 17-25 Aralık yargı darbesi, yine 20 Temmuz’dan itibaren DAEŞ, PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin ortak saldırısı ve ondan sonra 15 Temmuz, bütün bu süreçte Türkiye’nin bölgesinde güçlü, söz sahibi, bağımsız dış politika ve bağımsız ekonomi iddiasını çökertmeye çalışan bir küresel tehditle karşı karşıyayız. Türkiye’nin kendi bölgesinde bağımsız hareket etmesinden rahatsız olan ve bölgede Türkiye’nin dışında kalacağı belli düzenler kurmak isteyenlere Türkiye diyor ki; ‘Benim mahallemde eğer bir düzen kuracaksanız o masada bende olurum. Dolayısıyla benim dışımdaki düzenlemeleri kabul etmiyorum’ diyor. Dolayısıyla Türkiye’nin teslimiyetçi bir politika kurmak istememesi, birilerinin istediği düzeni engelliyor. Türkiye son 4 yıldan beri ciddi bir saldırı altında ve halkımız da bunun farkında. Şimdi ekonomide benzer bir saldırı girişimi içerisindeler. Hükümetimiz de gerekli tedbirleri alıyor. Burada önemli olan şuanda geminin dümeninde olan kaptan tecrübeli ve güçlü bir kaptan. Bugüne kadar da Türkiye’yi birçok krizden selametle çıkarıp limana taşımış bir kaptan var. Bizim herhangi bir kaygımız endişemiz yok. Evet bazı sıkıntılar sorunlar olabilir ancak, Türkiye bu sıkıntıları aşabilecek güçte. İnşallah Türkiye daha hızlı, daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” diye konuştu.

MHP ya da AK Parti’nin tavrı siyasi bir tavır değil, milli bur duruştur

Yeni Anayasa değişikliği sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin tavrı ile ilgili görüşünü de açıklayan Ünal, “Burada bir siyaseti konuşmuyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu toprakların, 1000 yıllık medeniyetimizin bugün geldiği noktada yeni bir açılımı, değişim, artık üzerine sığmayan elbisenin değiştirilmesi, milli ve yerli bir sorundur. Dolayısıyla burada MHP ya da AK Parti’nin tavrı siyasi bir tavır değil, milli bur duruştur. Yapılan bu değişikliğe kimlerin karşı çıktığına bir bakın. Yıllarca bu değişikliği kimlerin istediğine bakın. Türkiye 1950’den sonra bu vesayetçi sistemden hep kurtulmak istedi. Yani yıllarca milletin devlette egemen olmasına müsaade etmediler. Şimdi bize diyorlar ki; ‘seçilmiş cumhurbaşkanı olur mu?’ Atanmış cumhurbaşkanı oluyor da, seçilmiş cumhurbaşkanı niye olmasın? Hatırlayın. 2015’ten sonra kaç defa teklif getirdiler. Acaba eski sisteme dönebilir miyiz diye. Atanmış cumhurbaşkanı vesayet sisteminin sigortası gibi davrandığı için bunlar atanmış cumhurbaşkanı istiyorlar. ‘Efendim devletin içerisinde seçilmiş cumhurbaşkanı tarafsız olmaz.’ Milletin tarafında olan herkesle biz beraber oluruz. Sistem değişikliğini istemeyenlere bir bakalım; PKK dün açıklama yaptı. FETÖ, DHKPC karşı. Hayır cephesine baktığınız zaman aslında ne kadar hayırlı bir iş yaptığımız daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet diyenlere hain diyecek kadar gözü dönmüş olanlar, milli ve yerli olamazlar” dedi.