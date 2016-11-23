Ünal: “Türkiye ile eşit olarak konuşmayı öğrenecekler”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Türkiye ile ilgili olarak dışarıdan operasyon yapmak isteyen yapıların başarılı olamayacağını belirterek, “Türkiye ile masada eşit olarak konuşmayı öğrenecekler” diye konuştu.

TGRT Haber kanalında ‘Nagehan Alçı Soruyor’ isimli programa katılan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, soruları yanıtladı.

Programda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Avrupa başta olmak üzere, ABD’deki temaslarının yansımalarını anlatan Mahir Ünal, dışarıdaki Türkiye algısının 2 boyutu olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz’un dışarıda olgunlaştırılmak istenen küresel ölçekte bir girişim olduğuna işaret eden Ünal, bu olayın Avrupa tarafından ilk başta iktidar mücadelesinin dışa vurumu olarak algılandığını ifade etti.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Türkiye’deki darbeler içeride olgunlaştırıldı. Ama 15 Temmuz, dışarıda olgunlaştırılmak istenen küresel ölçekte bir girişimdi. 15 Temmuz’u ilk başta iktidar mücadelesinin dışarı vurumu olarak algıladılar. Biz kendilerine anlattığımızda askere sızmış örgüt üyelerinin bir kalkışması olduğunu anlattığımızda ki; ABD’den ve AB’den uzun süre kınama gelmedi-sonradan yavaş yavaş açıklama yaptılar. Son 3 ay içerisinde Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere’ye gittim. Türkiye’ye olumlu yaklaşan AP’de ve ABD’de farklı kesimler hala var. Türkiye ile AB arasındaki gerilim arttıkça doğal olarak bu sayıda azalma ortaya çıkıyor. AB ile Türkiye arasında karşılıklı olarak devam eden bir gerilim gözüküyor.”

Türkiye’nin vesayetten kurtulması ile hem içeride, hem de dışarıda güçlendiğinin altını çizen Mahir Ünal, “Türkiye’ye artık içeride operasyon çekemiyorlar” dedi.

14 yıldır devam eden normalleşme sürecinin Türkiye’yi dışarıdan ve içeriden operasyon yapılamaz bir güce ulaştırdığını kaydeden Mahir Ünal, bu düşüncede olan ülkelere de artık Türkiye ile eşit bir şekilde konuşmayı öğrenin mesajı verdi.

Türkiye’de devleti kim yönetecek mücadelesini seçilmişlerin kazandığını anlatan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Yıllarca Türkiye’yi bir takım blöflerle köşeye sıkıştıran, bir takım diplomatik ayak oyunları ile Türkiye’yi içeride sıkıştıran ve içerideki sıkışmışlığı üzerinden dışarıda pozisyon kazanan yapılar artık bunu başaramıyorlar. Türkiye 14 yıldan beri normalleşiyor. Siyaset kurumu vesayetten kurtarıldı. Devletin içerisine sızmış yapıların da temizlenmesi ile birlikte devlet siyaset tarafından yönetilmeye başlandı. Türkiye uzunca bir zamandan beri devleti kim yönetecek kavgasını yaşıyor. Siyasetçiler ‘devleti yönetmesi gereken siyaset kurumudur’ diyor. Ama birileri ‘hayır biz bu devleti seçilmişlere devredemeyiz’ diyor. Şimdi bu mücadeleyi seçilmişler kazandı. Durum böyle olunca da Türkiye’ye artık içeride operasyon çekemiyorlar. Türkiye, dışarıdan da operasyon yemeyecek kadar güçlenmiş durumda. Artık Türkiye ile eşit bir şekilde konuşmayı öğrenmek durumundalar. Bunu öğrenecekler. Türkiye ile masada eşit olarak konuşmayı öğrenecekler” şeklinde konuştu.