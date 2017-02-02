Ünal, referandumda aktif rol alacak

Yaklaşık 4 yıl süreyle AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan, 64. Hükümette ise Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın referandum süresince kullanacakları söylemlerden, kamuoyunun beklentilerine kadar birçok konuda strateji belirleyecek olan grupta, aktif olarak görev alacak.

Türkiye tarihinde ilk defa Elbistanlı bir siyasetçinin Bakan olarak görev yaptığı 64. Hükümette görev alan Mahir Ünal, AK Parti’nin kurulduğu günden bu zamana kadar parti içinde aktif görevlerde yer aldı.

Milletvekili olmadan önce AK Parti’nin seçim stratejilerini belirleyen ekibin başında yer alan Mahir Ünal, şimdi de Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görev alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, referandum kampanyasında kullanacağı söylemlerden, kamuoyunun beklentilerine verilecek cevaplara kadar her alanda belirlenecek yol haritası, Mahir Ünal’ın da yer aldığı ekip tarafından belirlenecek.

Kampanya stratejisini belirleyecek ekipte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları ile AK Parti yöneticileri bulunacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan strateji grubunda AB Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Milletvekilleri Mahir Ünal ve Mücahit Aslan yer alıyor. Bu ekipte ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Özlem Zengin, Mehmet Uçum, Yiğit Bulut ve Şükrü Karatepe de görev alacak.

Strateji ekibi şöyle çalışacak: Ekip, daha önceki seçimlerde kullandığı yöntemi bu referandum kampanyasında da uygulayacak. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın mitinglerine katılanların nabızları tutulacak, AK Parti ile Cumhurbaşkanı arasında söylem birliğini oluşturulacak. Anlık telefon anketleri veya miting alanında toplananlarla yapılacak anketlerle yeni söylem veya stratejiler devreye sokulacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın gideceği illerde verilecek mesajlar bu ekip tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği yerlere Başbakan gitmeyecek. Her ikisi için farklı programlar hazırlanacak.