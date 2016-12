Ünal: “Doğalgaz şehir içi çalışması Nisan’da başlıyor”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Elbistan’daki doğalgaz şehir içi şebeke döşemesi çalışmalarının, Nisan 2017’de başlayacağının müjdesini verdi.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu ve İlker Çitil, İl Başkan Yardımcısı İdris Tezcan ve İlçe Koordinatörü Hikmet Can’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık, Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar’ın yanı sıra çok sayıda partilinin ve vatandaşın katıldığı toplantı, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın siyasi hayatından kesitler içeren sinevizyon gösterisi ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan isim AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın Elbistan’a ve bölgeye çok büyük hizmetler kazandırdığının altını çizdi.

Başkan Kısaca, şunları söyledi:

“Allah bana AK Parti gibi hizmet partisinin ilçe başkanlığını nasip etti. 2011 yılından bugüne ilçemize birçok hizmet kazandırıldı. Bir telefonla bölgemize bu hastaneyi kazandıran sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Biten ve inşası devam eden yatırımlar için teşekkür ederiz. Sayın bakanımızla eski Türkiye’nin yıllarca yapamadığını kısa bir sürede bölgemize kazandırdı. Milletvekillerimizin birliği ve beraberliği sayesinde de hizmet alma anlamında Türkiye birincisi olacaktır inşallah.”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İdris Tezcan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoglu ve İlker Çitil de partililere hitaben birer konuşma yaptı.

Programın son konuşmacısı ise, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal oldu. Salonu tıklım tıklım dolduran partililerin ve vatandaşların alkışları eşliğinde kürsüye davet edilen Mahir Ünal, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara dikkat çekti.





Kahramanmaraş’a ve bölgeye bir ekip ruhu içinde hizmet etmeye çalıştıklarını anımsatarak konuşmasına başlayan Mahir Ünal, “Hizmetler tabii ki gelecek. Bu hizmetleri bir ekip yapıyor. Bir takım yapıyor. Bugün dünyanın en büyük sıkıntısını yaşadığı husus liderliktir. Toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey de liderliktir. Bugün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahiptir. O yüzden bu kadar iyi yol yürüyoruz. Cesaretle yürüyoruz, o yüzden önümüzü görüyoruz. O yüzden onun elif gibi dik duruşu, bizim hedeflerimizi ve geleceğimizi aydınlatıyor. Allah ondan razı olsun. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışan, büyük bir ekip çalışması var. Kahramanmaraş’ımıza baktığımızda bir bayrak yarışı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtüldüğünü vurgulayan Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız bize her zaman ‘teşkilat, teşkilat’ derdi. 15 Temmuz akşamı teşkilat ne demek onu öğrendik. Koordinasyon, organizasyon ne demek; tüm Türkiye’de bir anda meydanları doldurmak ne demek ve 13 yıl boyunca Tayyip Erdoğan’ın adeta bizi eğittiğine şahit olduk. Liderliği ile bizi her gün diri tutarak adeta 15 Temmuz günü bir darbe nasıl püskürtülür, bir darbeyi püskürtmek için nasıl liderlik yapılır, cesaret nedir, önde yürümek nedir 15 Temmuz akşamı hep birlikte bunu gördük ve öğrendik. Cumhurbaşkanımız, ‘bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız’ diyordu. Bunun ne anlama geldiğini 15 Temmuz akşamı hep birlikte yaşadık ve öğrendik. Gençlerimiz bir gecede okulların yıllarca öğretemeyeceği; vatan sevgisi ne demek, bayrak sevgisi ne demektir, al bayrağın gölgesi altında özgür bir şekilde yaşamak ne demektir bir gecede öğrendiler. Toprağı vatan yapan şeyin ne olduğunu gördüler. Yeri geldiğinde ülke için, vatan için can vermenin, kan dökmenin, gözünü kırpmadan çıplak elleri ile tankların üstüne yürümenin ne demek olduğunu 15 Temmuz gecesi bütün dünya öğrendi ve gençlerimiz, çocuklarımız da öğrendi” şeklinde konuştu.

‘O gece o darbe girişimi başarılı olsaydı bizim ülkemizi elimizden alacaklardı’ diyen 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 15 Temmuz ruhunun asla kaybedilmemesi gerektiğinin de altını çizerek şöyle konuştu:

“O gece hiç bir yer yağmalanmadı. Bizim insanımıza, helikopterler, uçaklar, bizim vergilerimizle alınmış bütün o teçhizat ve mühimmat, asker kıyafeti giymiş teröristler tarafından üzerimizde denendi ama buna rağmen bu halk tek bir cam kırmadı. Tek bir yeri yağmalamadı. Tek bir silaha el koymadı. Kendisine kurşun sıkanlara o annelerimiz, ‘evladım yapma bunun hesabını sana sorarlar’ diyecek kadar kalbi, merhameti olan anneler gördük ve anneliği bir kez daha öğrendik. Tek başına askerlerin ve tankların önünde dimdik duran kadınlar, gençler gördük. Genç olmanın ne demek olduğunu, kadın olmanın ne demek olduğunu, ülkeyi savunmanın ne demek olduğunu, liderlik yapmanın ne demek olduğunu, sorumluluk almanın ne demek olduğunu, koca bir ülkeyi çıplak elleriyle kucaklamanın ve sahip çıkmanın ne demek olduğunu 79 milyon o gece bir kez daha hatırladık ve dünyaya gösterdik.

O gece o darbe girişimi başarılı olsaydı bizim ülkemizi elimizden alacaklardı. Bir darbe girişimi değildi. Bir işgal girişimiydi. Dolayısıyla bu hizmetlerin, bu yapılanların bir amacı var. Unutmamamız gereken bir şey var. 15 Temmuz ruhu olmasaydı her şeyimizi kaybetmiştik. O halde unutmamamız gereken en temel şey 15 Temmuz ruhudur. O ruh olmazsa hizmetin kıymeti olmuyor. Onları koruyacak yürek ve cesaret yoksa çocuklarımızın hayallerini çalmak isteyenlerin karşısında dimdik duracak bir ruhunuz yoksa o zaman hizmetin de bir anlamı yok. Maraş’ı Kahramanmaraş yapan, Urfa’yı Şanlıurfa yapan, Antep’i Gaziantep yapan ruhu yaşatmalıyız diyorduk. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi gördük ki Antepli Şahin yaşıyor. Maraşlı Aslan Bey yaşıyor. Çünkü bu millet çıplak elleri ile savaştı. Yüreği ile savaştı ve o gece çok şey öğrendik. Bunları unutmamamız, anlamamız ve anlatmamız ve çocuklarımıza bir miras olarak bırakmamız lazım. Bu milletin yeterince düşmanı var. Birbirimize düşmanlık etmememiz gerekiyor.”

Sineleri toplu atan bir milleti topların ve tankların sindiremeyeceğine işaret eden Mahir Ünal, “Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. Bir şehri onurlu, haysiyetli güzel insanların yaşadığı güzel şehir haline getiren, o şehirde yetişmiş siyasetçi, edip, alim, ulemalar. Marifet iltifata tabidir. Güzellikleri iltifatla, ama kendimizi övmeden, ama yapılanları da iltifatını yerine getirerek, birimiz bir iyilik, güzellik mi yaptı. Onu pekiştirmek lazım. Gıybet yapanı, kalbindeki nefreti kusanı ne güzel susturdun diyelim, konuşmasına izin vermedin diyelim, bizler Müslüman’ız, bizim kitabımız, ‘bir fasık size bir haber getirdiğinde, onu araştırınız’ diyor. İşte sinelerimiz toplu attıkça bizi top sindiremez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz tek bayrak diyeceğiz, tek devlet diyeceğiz, tek vatan diyeceğiz, tek millet diyeceğiz. Bunlar söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır diyeceğiz. Birisi bizim bayrağımıza, toprağımıza, vatanımıza göz dikerse, çocuklarımızın geleceğine hayallerine göz dikerse onu asla affetmeyiz. 15 Temmuz bize dostumuzu düşmanımızı da öğretti” diye konuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin HDP’li bazı milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından acil toplantı kararı almalarına da değinen 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Biz Avrupa’ya ve Amerika’ya karşı değiliz, çifte standardına, ikiyüzlülüğüne karşıyız” dedi.

Ünal, şöyle devam etti:

“15 Temmuz gecesinden sonra 15 Temmuz günü ve daha sonrasında siz demokrasisine, cumhurbaşkanına, milletvekiline, parlamentosuna saldırılmış bir ülke için ey Avrupa Birliği, AB büyükelçilerini acil olarak toplantıya çağırdın mı, ben hatırlamıyorum. Parlamentoyu bombaladılar. Şimdi AB insan hakları, demokrasi diyor. Bu ülkenin parlamentosuna saldırıldı. Ama ifadeye çağrılıp, ifadeye gelmeyen, hukuk devletini tanımıyorum, anayasayı tanımıyorum dediği için hukuk devletinin gereği olarak belli siyasilere gözaltı yapıldığında birde bakıyorsunuz ki; AB büyükelçileri acil toplantı kararı alıyorlar. E biz, AB ile müzakere süreci devam ettiriyoruz, NATO’nun müttefikiyiz. 30 yıldır terörle birlikte yaşıyoruz, bir kere olsun siz PKK’ya, terör örgütlerine silah bırak dediğinizi hatırlamıyorum. Kan dökme dediğinizi, çocukları katletme dediğinizi hatırlamıyorum. Suriye’de 400 bin kişiyi katleden Esed, gitmeli diyemiyorsunuz ama yüzde 52’nin oyu ile seçilmiş yasal cumhurbaşkanı ile ilgili diktatör demek gibi bir terbiyesizliği yapıyorsunuz.

Biz burada nasıl bir iyi niyet arayacağız, samimiyet arayacağız. Biz Avrupa’ya ve Amerika’ya karşı değiliz, çifte standardına, ikiyüzlülüğüne karşıyız. Evrensel değerlere sahip çıkmak yerine evrensel değerler kendisini için olduğunda iyi güzel, Türkiye için olduğunda sorunlu. Olmaz. Efendim ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü şudur; her bir vatandaşın yasalara uymak gibi bir görevi varır. Ama vatandaşın o yasayla vicdanı çelişirse, vicdanındaki yarayı dile getirmek gibi de bir hakkı vardır. Buna ifade özgürlüğü diyoruz. Ama ifade özgürlüğü bir terör örgütünün propagandasını yapmak, şiddetin, silahın, tehdidin aracı haline gelmesi değildir. Obama’yı twitter üzerinden eleştiren kişiye ne yaptıklarına bakın. Ya da Almanya’da aynı şekilde. Bunlar bize bir şey öğretiyor ki; biz birliğimizi ve beraberliğimizi, kendi içimizdeki kenetlenmemizi sağlayacağız. Bir binanın tuğlaları gibi olacağız.”

Doğalgaz dağıtımı Nisan’da

Konuşmasının son bölümünde Elbistan’a kazandırılan ve kazandırılacak hizmetlere değinen Mahir Ünal, doğalgaz müjdesi verdi.

Doğalgaz şehir içi hat döşeme çalışmalarının 5 ay gibi bir sürenin ardından ARMADAŞ tarafından başlatılacağını vurgulayan Mahir Ünal, “Elbistan ile dertlenmiş kardeşlerim; işte bu sorumluluk sizin. Bu sorumluluğa aday olarak buradasınız. Hizmetlerimiz zaten geliyor. Gelirken baktım hastanemiz bitti. Recep Akdağ bakanımızla gelip, açılışını yapacağız. Hükümet Konağımız bitti, şimdi önündeki meydanı yapacağız, gençlerimize kent müzesi ile hükümet konağı arasında güzel bir meydan yapıyoruz. 3000 kişilik spor salonumuz yükseliyor, adliyemiz aynı şekilde, doğalgaz ayında Nisan ayında şehir altyapısı dağıtım hattına ARMADAŞ başlıyor. Gelirken baktım Göksun-Elbistan yolu hızla devam ediyor. Elbistan-Malatya inşallah duble yolla bağlayacağız. Ne Afşin, ne Elbistan’ın hizmet açısından hamdolsun bir eksiği yok. Yaklaşık 5 yılda yaptığımız okul sayısı rekor seviyede. İmam hatibi gördünüz, üniversite külliyesi gibi, dev bir yatırım. Bunlar gelir ama bunlar içinde insan olursa bir anlam ifade ediyor ve o içindeki insanın yüreğindeki ülke sevgisi olursa, vatan sevgisi olursa, bayrak sevgisi olursa, kendisini bu kültüre, bu medeniyete ait hissederse, rüyalarını bu şehirde görürse, o şehir için heyecanlanır, dertlenirse, kendi heva ve hevesini bir kenara bırakırsa ve şehrini öne çıkarırsa, öyle bir insan olursa ki var elhamdülillah, biz yolumuza devam ederiz. Bu ruhumuzu, bu heyecanımızı çocuklarımıza aktarırsak, o zaman devam ederiz. Çünkü insan yeryüzünde iz bırakmak ister. Allah bizleri iz bırakanlardan etsin” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.