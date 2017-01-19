Ünal: “Diktatörlük geliyor diyenler, düzenlemeyi iyi okusun”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM’de görüşülen anayasa değişikliği teklifine yöneltilen ‘rejim değişiyor ve diktatörlük’ eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mahir Ünal, halkın yürütmenin başı haline getirilerek sorumluluk yüklenen ve faaliyetleri yargı ile meclis tarafından denetlenen, halkın seçtiği cumhurbaşkanından ‘diktatör’ çıkmayacağının altını çizdi.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, ülkedeki siyasi gündemle terör konularına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelerine ilk olarak terör olayları üzerinden başlayan Mahir Ünal, Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi olmak istedikçe, küresel ölçekteki bazı güçlerin açık saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Türkiye’nin kendi içinde güvenliğini ve huzurunu sağlaması için sınırlarının dışındaki gelişmelere ve olaylara kayıtsız kalamayacağını ‘Ankara’nın güvenliği Halep’te inşa edilir’ diyerek tanımlayan Ünal, bu konuda şunları söyledi:

“Türkiye uzunca bir süreden beri terör tehdidi altında. Türkiye, bölgesinde söz sahibi oldukça, bölgesindeki olaylarda ortaya koyduğu dış politika ve aldığı inisiyatifle doğal olarak masanın dışında kalmasını isteyenlerin küresel ölçekteki bazı güçlerin açık saldırısına maruz kalıyor. Teslim olursanız, diz çökerseniz, Suriye’ye, Irak’a müdahil olmazsanız sizinle ilgili bir sorun yaşanmaz diyorlar. Yani Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi teslimiyetçi politikalarını devam etmeleri yönünde tuhaf bir tavır ortaya koyuyorlar. Kürsel ölçekte söz sahibi olmak istemek belli bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Siz, Suriye’de olup bitene sessiz kalırsanız, Antep’i koruyamazsınız. Urfa’yı, Hatay’ı, Ankara’yı koruyamazsınız. Yani Ankara’nın güvenliği Halep’te inşa edilir. Meseleyi bilenler doğrudur diyorlar. Son 5 yıldan beri küresel güçler müdahalelerini terör örgütleri üzerinden yapıyor. Bugün dünya, terör örgütleri üzerinden bazı küresel güçlerin operasyon yapma yanlışının bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor.”

Açıklamalarının devamında özellikle anayasa değişikliği görüşmeleri üzerindeki tavrı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) eleştiri oklarını yönelten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP’nin bürokratik elit kesimin oluşturduğu vesayeti korumakla görevli olduğunu iddia etti.

2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin verdiği kararla birlikte Türkiye’de siyasal sistemin zaten değiştiğini belirten Mahir Ünal, AK Parti olarak, Cumhuriyet’in kazanımlarıyla ilgili olarak bir sorunlarının olmadığını ve Türkiye’nin rejimini Anayasanın ilk 4 maddesinde şekillendirildiğini vurguladı.

Mahir Ünal, “Bu ülkede yaşadığımız krizlerin büyük bir kısmı siyasal sitemin işlememesinden kaynaklanıyor. Cumhuriyet kurulduğunda batıllaşma adına CHP milletle siyaset yapamazdı. Çünkü millet dönüştürülmesi gereken, çağdaşlaştırılması gereken şapkalı, şalvarlı köylülerin alınmadığı bir dönem vardı. CHP’nin devlet algısı ile hükümet algısı farklıdır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır diyorlar. Elbette öyle olması gerekiyor. Ama cumhurbaşkanının kim olacağına kim karar verecek. Cumhurbaşkanını millet seçecek; cumhurbaşkanı da milletten aldığı emaneti de hukuk temelinde tarafsız bir şekilde icra edecek. Dolayısıyla millet, devletin herhangi bir noktasında karar verici değil; o noktada bürokratik elit karar vericisi ise, biz buna vesayet diyoruz. 14 yıldan beri de biz vesayetle mücadele ediyoruz. Türkiye’de askeri ve yargı vesayeti kalmadı. Türkiye’de kala kala siyasetin içerisindeki son vesayet odağı olarak CHP kaldı. CHP’nin iktidar olmak gibi bir amacı yok. CHP, bürokratik elitin oluşturduğu vesayeti korumakla görevli. Çünkü onun zihnindeki devlet, milletin yaklaştırılmaması gereken kutsal bir mekanizma. Hayır. Devlet, milletin bizzat iradesiyle ve eliyle seçtiği temsilcilerin kararları ile çalışır. Bugün, CHP rejim değişikliği diyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi bellidir. İlk 4 maddede bu şekillendirilmiştir. Bizim cumhuriyetle, cumhuriyetin kazanımlarıyla bir sorunumuz yok. Ama anayasanın idari bölümüne ilişkin 2007’de zaten millet bir karar vermiş. Bunu da gözden kaçırıyoruz. 2007’de millet cumhurbaşkanını halkın seçmesine karar verdi. O gün zaten siyasal sistem değişti” dedi.

TBMM’de görüşülen anayasa değişikliğinin neler getirdiğiyle ilgili de bilgiler aktaran 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Parlamenter sistem içerisindeki cumhurbaşkanı, vesayetin sigortası olarak en tepeye konumlandırılmış. 2007’de millet seçmesine karar verdik. Dolayısıyla parlamenter sistem yüzde 69 oyla değişikliğe uğradı. Bugün yaptığımız değişiklikle, 2007’de halkın karar verdiği o değişikliği, siyasal sistemde kendi merkezine oturtuyoruz. Bunu bir rejim değişikliği olarak tanımlamak kitleleri tahrik etmeye çalışmaktır. Bunlar, yürütmenin işleyişine dair meseleler. Şuanda tam da kuvvetler ayrılığına geçiyoruz. Mevcut anayasa cumhurbaşkanını yürütmenin başı olarak tanımlıyor zaten. Halk yasama organını ayrı, yürütme organını da ayrı seçsin diyoruz. Biz, bu düzenleme ile seçilmiş cumhurbaşkanını yürütmenin başı haline getiriyoruz. Mevcut anayasa da cumhurbaşkanı sorumsuz. Biz diyoruz ki; milletin seçtiği cumhurbaşkanı sorumsuz olmaz. Biz, ona bir sorumluluk verelim ve onun faaliyetlerini yargının ve meclisin denetimine açalım diyoruz. Şimdi bana söyler misiniz buradan nasıl bir diktatörlük çıkacak? Bu düzenlemeye karşı çıkan arkadaşlar, bu düzenlemeyi dikkatli okumalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.