Ünal: “Bu değişiklik, devletin sahibini millet yapıyor”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, memleketi Elbistan’da konuşmacı olarak katıldığı konferansta anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalara son noktayı, “Bu sistem değişikliği, devletin sahibini millet yapıyor” cümlesiyle koydu.

Elbistan Demokrasi Platformu’nun organize ettiği ’15 Temmuz Darbe Süreci Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ başlıklı konferans, Elbistan Gençlik Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 30’a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Elbistan Demokrasi Platformu’nun, Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren referandum süreci öncesinde gerçekleştirdiği organizenin konuşmacısı olan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, katılımcılara anayasa değişikliği paketini detayları ile anlattı.

Konferansın konuşmacısı Ünal, Gençlik Merkezi önünde Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan organizede 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen Mahir Ünal, ilk olarak 1960’ta başlayan darbelerin yol açtığı tahribatlara değindi. Darbelerin Türkiye’ye yıllarını kaybettirdiğini belirten Ünal, şunları söyledi:

“1950-1970 arası askeri vesayet yıllarıydı”

“Her şey biz yaşarken oldu. Burada kitaplarda yazan bir şeyi konuşmuyoruz. Burada hepimizin şahitlik ettiği bir şeyi konuşuyoruz. Türkiye’nin kısa demokrasi tarihine bir bakalım. Siyaset kurumunun görevi, siyasal partiler aracılığı ile ve seçim sistemi üzerinden milletin taleplerini ve iradesini devlet yönetimine yansıtmaktır. Demokratik yollarla seçilmiş millet mi devleti yönetecektir yoksa millete tepeden bakan bürokratik elitler mi yönetecektir? İşte mücadele budur. Yıllardan beri verilen mücadele budur. Millet iradesinin devlete yansımasını engelleyen bürokratik bir elit, seçkin bir zümre, devlete çöreklendi; önce Demokrat Parti ile sandıkta millet bunlara dur dedi. Demokrat Parti, ‘Yeter, söz de karar da milletin’ sloganıyla hareket etti. Biz bu sloganı 1950’den beri tekrar ediyoruz. Çünkü sözün de kararın da milletin olduğu bir mücadeleyi veriyoruz. 1950’deki o milletin sandıkta verdiği bu mücadele darbe ile sonuçlandı. Demokrat Parti’ye hizmet konusunda bir şey söylenmedi ama ne zaman ki milletin bu topraklarda bin yıldan beri okunan ezanı yeniden aslına rücu ettirildi kıyamet koptu. Bu millet hiç sesini çıkarmadı. Dedi ki; “Allah, devletime ve milletime zeval vermesin.”

1950 ile 1960 ve 1970 arası demokrasi tarihine askeri vesayet yılları olarak geçti. 1961 anayasası ile 1924 anayasasında Atatürk’ün yaptığı anayasada ‘Hakimiyet, bila kayd-u şar milletindir” yazan o anayasayı değiştirdiler. 1961 anayasasında ‘Egemenlik, millet adına anayasada belirlenen organlar eliyle kullanılır’ hükmünü koydular. Şimdi biz anayasayı değiştirmek istediğimiz zaman birileri Atatürk’ün anayasasına dokundurtmayız diyorlar ya; bu Atatürk’ün yaptığı anayasa değil ki. Atatürk’ün yaptığı 1924’teki anayasa, 1961’de zaten darbeciler tarafından değiştirildi. Bugün bunların ısrarla savunduğu şeyin, ne cumhuriyetle ne rejimle ne de Atatürk’le bir ilgisi yoktur. 1960 darbecilerinin kurduğu vesayet rejimini bunlar Atatürk’ün ismini kullanarak savunmaya çalışıyorlar.”

“Özal da, Erbakan da, Türkeş de başkanlık sistemi istedi”

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuran Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Turgut Özal’ın da başkanlık sistemini desteklediğinin altını çizen Ünal,

“1970-1980 arası, sağ-sol kavgalarıyla kardeşin kardeşe kırdırıldığı; sabahleyin aynı silahla bir ülkücünün, akşam da bir solcunun katledildiği günler yaşadık. Biz birbirimizle savaşırken, kavga ederken birileri bize bakıp gülüyordu. 1980’de bir darbe daha yaşadık. Özal’lı yıllarda biraz güçlendik. Türkiye, bütün bu kavganın içerisinde yıllarını kaybetti. Sadece 1960’la 2002 arasında 36 tane hükümet değişti. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. İstikrar oluşmadı. Parlamenter sistem istikrar oluşturmadı. Parlamenter sistem bize vesayetten başka bir şey getirmedi. Özal da, Necmettin Erbakan da, Alparslan Türkeş de, ısrarla başkanlık sistemi dedi.

Bu gün geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda 28 Şubat’ı da unutmamamız gerek. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat neden yapıldı? İşte bu vesayet sistemini korumak için. 28 Şubatçıların derdi neydi? Onların derdi, milletin sandıkta tecelli eden iradesinin devlete yansımasını engellemekti. 1995 seçimlerini Refah Partisi birinci parti olarak kazandı. Ama milletin seçtiği partiye hükümet kurdurmadılar. Sadece koalisyon kurmasına izin verdiler. Bir yıl sonra o koalisyona da tahammül ettiler ve onu da yıktılar. Yetmedi hükümet kurma görevini bir milletvekiline verdiler” şeklinde konuştu.

“Hem şeytan taşladık hem tavaf ettik”

AK Parti’nin iktidara geldiğinde vesayetle nasıl mücadele ettiğini, ‘Hem şeytan taşladık hem tavaf ettik” cümlesiyle özetleyen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Canları istediği zaman darbe yapan, canları isterse 367 diye bir şey uydurup cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyen, parti kapatan efendilerin yaşadığı Türkiye’yi biz de o efendilerle birlikte yaşadık. Unuttuğumuzu zannediyorlarsa ve 2002’de iktidara geldiğimizde o efendilerin çözmediği ne kadar sorun varsa bu sorunların hepsini kucağımızda bulduk. FETÖ de PKK da buna dahil. Şimdi sanki cumhuriyet 2002’de kurulmuş gibi her şeyin hesabını bize soruyorlar. Cumhuriyet, 1923’te kuruldu. Siz bu ülkede hiç sorun çözmediniz. Tam tersine siyaset kurumunun sorun çözmesine de müsaade etmediniz. Biz 2002’de iktidara geldiğimizde böyle bir Türkiye’de ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik.

Bizden sonra bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İstikrarı sağladık, ekonomik büyümeyi sağladık. Türkiye’nin her yerine hizmetler ulaştırdık. Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, hastalarımıza, ihtiyaç sahiplerimize her kim varsa yetiştik. Sizin bize sandıkta verdiğiniz talimatla bunu yaptık. Ama bütün bunları yaparken biz, 2004’te, 2005’te darbe girişimleri ile karşılaşmadık mı? 2007’de e-muhtıra ile yaşamadık mı? 2008 parti kapatma olmadı mı? Cumhurbaşkanını seçtirmemek için 367’yi icat etmediler mi? Bir yandan bunlarla mücadele ettik; bir yandan vatandaşa hizmet ettik. Hamdolsun hem şeytan taşladık hem tavaf ettik” dedi.

“FETÖ’nün 40 yıllık oyununu bu millet 4 saatte darmaduman etti”

Konuşmasının devamında FETÖ’ye ayrı bir başlık açan Mahir Ünal, “40 yıldır hazırlık yapan bu hainlerin oyununu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu millet 4 saatte darmaduman etmiştir” diyerek şöyle devam etti:

“2012’de bu sivil toplum örgütü görünümündeki yapı, ilk hamlesini yaptı. ‘Siz düne kadar FETÖ’yle kol kolaydınız’ diyorlar. Biz iktidara geldiğimizde bu sivil toplum örgütü görünümlü yapı, vesayetle mücadele ediyordu. Ve 40 yıldan beri de bu toplumda sivil toplum örgütü görünümünde faaliyet gösteriyordu. Biz, milletin iradesinin egemen olması için bize destek olan herkesle yol yürüdük. Eskilerin, darbecilerin yaptığı gibi birilerini fişleyecek halimiz yoktu. Ne zaman ki 2012’de bunlar ilk defa yargıda ve ondan sonraki süreçte de emniyette ve orduda oluşturdukları yapılanma üzerinden devleti ele geçirmeye kalkıştılar karşılarında bizi buldular. Eğer, 40 yıldan beri hazırlık yapan bu yapının karşısında Recep Tayyip Erdoğan gibi sağlam bir irade olmasaydı Allah korusun bu alçaklar bu ülkeyi ele geçirirdi. O yüzden 40 yıldır hazırlık yapan bu hainlerin oyununu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu millet 4 saatte darmaduman etmiştir. O yüzden bize teşekkür etmeleri gerekir. Bu millete teşekkür etmeleri gerekir. FETÖ’nün ve FETÖ’cülüğün din ve diyanetle ilişkisi yok. Hücre tipi yapılanma ve sivil toplum örgütü şeklinde kurulmuş ve maalesef dine de dindarlığa da büyük zarar vermiştir. Bu yapının ortaya çıkması maalesef devletin yıllarca dinle, dindarlıkla uğraşması ve irticayı tehdit olarak görmesidir.”

“Rejimi değil, siyasal sistemi değiştiriyoruz”

Mahir Ünal, konuşmasının son bölümünü anayasa değişikliğine ayırdı. Değiştirilmek istenilenin rejim değil siyasal sistem olduğunun altını çizen Ünal, yeni sistemi başlıklar halinde özetledi. Ünal, Cumhurbaşkanlığı sistemine yöneltilen eleştirileri, şu şekilde cevapladı:

“Geziyi yaşamış, 17-25 Aralık’ı yaşamış, 15 Temmuz’u yaşamış bir millet olarak vesayet üreten milletin iradesinin yansımasını engelleyen bu sistemi değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz rejim değil siyasal sistemdir. Hükümet sistemidir değiştirdiğimiz. Kaldı ki bu daha önce de değiştirilmiştir. 1960’a kadar Türkiye’de partili cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. Bu değişince rejim mi değişti? Hayır. 2007’de yapılan halk oylamasıyla millet, cumhurbaşkanını doğrudan ben seçeceğim dediğinde rejim mi değişti? 2014’te, 2007 referandumunun gereği olarak millet kendi cumhurbaşkanını kendisi seçince rejim mi değişti? Hayır. 2007’de, ‘seçilmiş cumhurbaşkanının halk tarafından kabul edilmesiyle birlikte parlamenter sistem bitmiştir’ dedik. Şimdi milletin karar verdiği cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme kararını mevcut sisteme uyumlu hale getirmeliyiz dedik. Şimdi onu yapıyoruz.

“Diktatörlük geliyor diye kara propagandaya başladılar”

Ama gene öyle bir kara propagandaya başladılar ki; yok efendim diktatör olacakmış, tek adam olacakmış, her şey tek kişinin ağzından çıkacakmış. 1982 anayasasında cumhurbaşkanının görev ve sorumluluklarını belirleyen maddelerini yazanlar, Kenan Evren’i koruma altına almak için bu maddeleri yazmadılar mı? Cumhurbaşkanı sorumsuzdur demediler mi? Cumhurbaşkanı vatana ihanetten başka hiçbir suçtan yargılanamaz hükmünü koymadılar mı? Asıl zırh bu hüküm değil mi? Şimdi, Tayyip Erdoğan ben bu korumayı ve zırhı kabul etmiyorum. Ben sorumlu bir cumhurbaşkanı, meclisin ve yargının denetimine açık bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyor. Sen diktatör olmak istiyorsun diyorlar. Siz, Kenan Evren’e diktatör demediniz. Bu 82 anayasasında korunmuş cumhurbaşkanlarının hiçbirine diktatör demediniz. Şimdi korunma zırhını kaldıran ve milletime güveniyorum diyen sorumlu bir cumhurbaşkanı nasıl diktatör olacak.

“İlelebet millet iktidar olsun diye mücadele ediyoruz”

Meclisi mezara gömüyorsunuz, meclisin bir anlamı kalmadı diyorlar. Kuvvetler ayrılığı prensibini bitiriyorsunuz diyorlar. Parlamenter sistemde, 550 milletvekilini millet seçer. 550 milletvekili yasama organı olan TBMM’ye gider. Hükümet yani yürütme yasamanın içinden çıkar. Bakanlar kurulu ve hükümet çıkarılır. Hükümet, tek parti hükümetiyse eğer meclis başkanını, komisyon başkanlarını seçer ve bütün yasama faaliyetini eline alır. Muhalefet, komisyonlarda tek bir önerge bile veremez. Yasama faaliyeti, yasama organının işidir. Ama yürütme organı yasamanın içinde olduğu için yasamanın yasa yapma yetkisini yürütme organı ele alır. Biz, bu kadar güçlü bir durumu reddediyoruz. Biz, kim seçilirse seçilsin milletin iktidar olduğu bir sistem kuralım çünkü bizim 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Biz, kendi iktidarımız peşine değiliz. Biz, bu topraklarda ilelebet millet iktidar olsun bunun mücadelesini veriyoruz.

“Meclis, ilk defa kendi gücüne kavuşuyor”

Artık millet, doğrudan yasama organını seçsin. Millet, doğrudan yürütme organını da seçsin. Hükümet, yasama organının içinden çıkmasın. Bakanlar kurulu milletvekillerinden oluşmasın. Yasama organı asli görevi olan yasama ve denetim işini yapsın. Güvenoyunu meclis yerine doğrudan temsille hükümete millet versin. Meclis, hükümeti denetlesin. Meclisin gensoru dışındaki bütün denetim yetkileri duruyor. Meclis, ilk defa kendi gücüne kavuşuyor. Hükümet de kendi sorumluluğunu alıyor. Meclisin bütçe hakkı elinden alınmıyor. Yürütmenin bütçesini onaylayacak organ TBMM’dir. Yargıyı da biz belirlemiyoruz. Cumhurbaşkanının seçtiği HSYK üye sayısını arttırmadık. Diğerlerini meclis seçecek. Çünkü demokrasinin kalbi de merkezi de yasama organıdır, meclistir. Oranın gücünü ve denetimini güçlendiriyoruz.

Sen de seçime gir, sen de siyaset yap, sen de milletin gönlüne gir, sen de seçil git oraya otur. Bunlar neden siyasetten uzak duruyorlar, çünkü bunlar hiçbir zaman milletle siyaset yapmadılar. Millete hiçbir zaman inanmadılar. ‘Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu’ diyorlar. Ahmet Necdet Sezer tarafsız mıydı? Ahmet Necdet Sezer, bürokratik vesayetin tarafı değil miydi? Seçilmiş olan cumhurbaşkanı milletin tarafıdır. Milletin tarafından diye korkuyorsunuz. Tarafsız hiç kimse yoktur. Ama insanların tarafsızlığı hukuk ve yasalarla sağlanır.”

“Tarihi bir şey gerçekleşiyor”

Referanduma götürülecek değişiklikle tarihi bir şeyin gerçeklendiğine vurgu yapan Mahir Ünal, “Tarihi bir şey gerçekleşiyor. İlk defa bu topraklarda bu millet kendi idari sistemini kendi eliyle belirliyor. Ve bu sistem sayesinde devletin her noktasında milletin iradesinin karar vericiler tarafından uygulanacağı bir aşamaya geçiyoruz. Sözün de kararın da millete ait olduğu, doğrudan temsilin geldiği ve bir daha vesayet yıllarına dönmeyeceğimiz günlere geliyoruz. Hızlı karar vereceğimiz, hızlı çözüm üreteceğimiz, hızlı hareket edeceğimiz günlere geliyoruz. Allah’ın izniyle muhtemelen 16 Nisan’da bir referandum gerçekleşecek. Hiçbir şekilde kafa karışıklığı yaşamayın. Yaşadıklarımızı hatırlamamız yeterli ve milletin devletin sahibi haline geldiğini bilmemiz yeterli. Devletin sahibi her zaman millet olmalıdır. Bu sistem değişikliği, devletin sahibini millet yapıyor” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.