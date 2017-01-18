Tor’un, A Termik önergesi Meclis’e geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’un, 30 yıldan fazla bir süredir baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin insan sağlığı ve doğal yaşamda yol açtığı zararın tespiti için verdiği araştırma önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geliyor.

MHP’li Tor’un, ilk imza sahibi olarak verdiği ve 19 milletvekilinin de imzaladığı Meclis Araştırması talebinin gerekçesinde santralin çevreye yaydığı zehirli maddelerin etki alanında kalan bölgelerde akciğer kanseri oranının da ciddi boyutlara ulaştığının altı çizildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Anayasa değişikliği görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM’ Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Meclis Araştırması önergesinin gerekçe bölümünde, santralin yol açtığı çevre kirliğine ilişkin olarak şu tespitlerde bulundu:

“1973 yılında yapımına başlanan A Termik Santrali her biri 344 MW gücünde olan 4 ünite olarak hesaplanmış ve Temmuz 1984 üretime başlamış ve aralıksız olarak üretime devam etmiştir. Bu zamana kadar yaklaşık 400 milyon ton linyit kömürü yaktığı tahmin edilen A Termik Santrali yaklaşık 100 milyon KW elektrik üretmiştir. Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nde yılda 500 bin ton partikül madde, 10 bin ton karbon monoksit, 364 bin ton azotoksit, 57.6 ton toryum çevreye yayılıyor. Dünya ortalamasına göre atmosferdeki kükürt dioksit miktarı 150 mg/m3 olması gerekirken, bu değer yörede 1500 mg/m3 dolayında. Kirliliğin bu boyutlara ulaştığı yörede 32 yıldır baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan A Termik Santrali, çevreye zehir saçmakta ve santralin bulunduğu yerdeki yerleşim alanlarına ve bölge halkına birçok maddi ve manevi tahribata sebep olmaktadır.”

Termik santralin bacasından çıkan kül ve diğer zehirli maddelerin insanların olduğu kadar doğal yaşam için de tehlikeler barındırdığını kaydeden Milletvekili Tor, “Yerleşim yeri içerisinde kurulu olan termik santralden çıkan kirli dumanlar, insanların dışarıya çıkmasına ve gündelik yaşamını sürdürmesine engel olmaktadır. Hava kirliliğinin bariz bir şekilde hissedildiği yerlerde sabahları itfaiye araçlarının cadde ve sokakları yıkadığı halde birçok yerin yağan külden dolayı siyah örtü ile kaplı olması dikkat çekicidir. Yörede başta Çoğulhan, Alemdar, Kuşkayası, Karagöz, Kaşanlı, Yazıbelen, İğdemlik, Büğet, Kışla, Büyükyapalak ve Doğan gibi birçok mahalleye baca gazı arıtma tesisi (filtre) olmadan çalıştırılan santral nedeni ile kül yağmakta, yağan kül bölgede yaşayan insanların hastalanmasına, çocukların gelişimini engellemesine, bitki türlerinin yok olmasına, toprak ve ağaçların verimlerinin düşmesine, meşhur üzüm bağlarının kurumasına, doğal yaşamda hayatlarını sürdüren yaban hayvanların yaşamını yitirmesine, akarsuların kirlenmesine ve hava kirliliğine sebep olmaktadır” tespitlerinde bulundu.

Bölgede akciğer kanserine bağlı ölümlerin sayısında artış yaşandığını vurgulayan ve bölge insanının şikâyetlerinin de görmezden gelindiğini belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “İnsan hayatı ve sağlığı hiçe sayılmakta yetkililer bölge insanının şikâyetleri görmezden gelmektedir. Bölgede akciğer kanser hastalığı ve akciğer kanser hastalığı sebebi ile ölüm oranı oldukça çoktur. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin baca gazı arıtma tesisi (filtre) olmadan çalışması sebebi ile insanlara ve çevreye verdiği zararın tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve yaşanan sorunların araştırılması amacı ile Meclis Araştırması yapılmasında fayda görülmektedir” ifadelerini kullandı.