Tor: “Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Raporu’nda sınıfta kaldı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Raporu’nda 113 ülke arasında 99. sırada yer aldığını belirterek, “Adaletle hükmetmediğimiz, işi ehline vermediğimiz müddetçe bu alanda maalesef sürünmeye devam ederiz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan 388 sıra sayılı Bilirkişilik Kanunu Tasarısıyla ilgili olarak verilen önerge hakkında söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2016 Yılı Hukukun Üstünlüğü Raporu’nda Türkiye’nin yerini değerlendirdi.

Türkiye’nin raporda belirlenen kriterlerin birçoğunda son sıralarda yer aldığına işaret eden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “Türkiye, 20 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 2016 Yılı Hukukun Üstünlüğü Raporu’nda 113 ülke içinde 99. sırada yer alabilmiştir. 2014 yılında 99 ülke arasında 59. sırada, 2015 yılındaysa 102 ülke arasında 80. sırada yer alan ülkemizin son iki yılda 40 basamak birden gerilemesi, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi hususlarında içinde bulunduğu durum, maalesef dışarıdan bakıldığında da çok iyi görünmemektedir” dedi.

2012 yılı raporunda Türkiye’yle ilgili olarak özet bilgiler ve tespitleri aktaran MHP’li Tor, şunları söyledi:

“Türkiye, hükümetin gücünün ve tasarruflarının yasama, yargı, bağımsız denetim otoriteleri, medya ve sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenebilmesi ve yürütme erkinin hesap verebilirliği konusunda 113 ülke arasında 108’inci sıradadır. Bu alanda, sadece Kamboçya, Mısır, Özbekistan, Zimbabwe ve Venezüella’yı geride bırakabilmiştir. Sadece darbe yönetiminin, askerî cuntanın hâkim olduğu Mısır’ı, kral tarafından parlamenter monarşiyle yönetilen Kamboçya’yı, 1980 yılında bağımsızlığını ilan etse de yine Birleşik Krallığın sömürgesi olarak kabul edilen Zimbabwe’yi geride bırakıyor olmak bize yakışmamaktadır. Bizi çok ciddi düşündürmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, ülkemizde Hükümet âdeta -üzülerek söylüyorum- layüsel, sorumsuz, hesap vermeyen, gücü denetlenmeyen bir konumda görülmektedir.”

Türkiye’nin temel hak ve hürriyetlerin varlığı ve uygulanması alanında da karnesinin kötü olduğuna işaret eden Tor, “Ülkemizin karnesinin bir hayli kötü olduğu bir diğer alan temel hak ve hürriyetlerin varlığı ve uygulamasıyla ilgilidir. Adil yargılama ve yargılanma, masumiyet karinesi, sanık haklarının korunması, düşünce ve ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi alanlarda ülkemiz maalesef 113 ülke arasında sadece 105’inci sırada yer alabilmiştir. Bölgesel sınıflandırmada Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleriyle birlikte kategorize edilmemize rağmen -dikkat edilirse Avrupa değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yani Romanya, Bulgaristan gibi daha düne kadar demokrasiden, insan haklarından bihaber ülkeler gibi- bu bölgesel kategoride yer alan 13 ülke arasında, endekste en sondadır.

Diğer bir sınıflandırma şekli olan ekonomik açıdan üst orta gelirli ülkeler kategorisinde de 37 ülke içerisinde 36’ncı sırada, yani son sıralarda yer bulabilmiştir. 1960 yılından beri kurucu üyesi olduğumuz OECD ülkeleri içinde de maalesef son sıradayız. Her fırsatta üyesi olmaktan dolayı övündüğümüz G-20 ülkeleri arasında da maalesef ülkemizin adalet ve hukukun üstünlüğü alanında geride bıraktığı tek bir ülke bile yoktur. Yani Rusya, Suudi Arabistan, Çin bile bizden daha iyi durumda görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu endekse göre Türkiye’nin bir önceki yıla oranla 40 basamak birden gerilediğine dikkat çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, konuşmasını; “Hukukun üstünlüğü ilkesi sadece adaletin ayrım yapılmaksızın herkese eşit bir biçimde uygulanması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, kişilerin, şüphelilerin, sanıkların adil bir şekilde yargılanmasıyla sınırlı bir husus değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmediği, uygulanmadığı ve değersiz bir olgu olarak algılandığı bir ülkede ekonomik kalkınma sürdürülemez, yerli ve yabancı müteşebbis yatırım yapamaz, insan hakları ve temel hak ve hürriyetleri gelişemez, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edilemez. Bu endekse göre, ülkemizin 2016 yılında 40 basamak birden gerilemesi üzerinde önemle durulmalı, kötü gidişin önlenmesi için her tedbire başvurulmalıdır. Biz adaletle hükmetmediğimiz, işi ehline vermediğimiz müddetçe bu alanda maalesef sürünmeye devam ederiz. Her zaman her yerde adalet, adalet, adalet diyoruz” cümleleri ile tamamladı.