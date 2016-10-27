Tor, “Tasarı, asgari ücretlinin sorununu çözmez”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Vergi Dilimi Nedeniyle Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Ücretleri Bin 300 TL'nin Altına Düşen Asgari Ücretliler İçin Aradaki Farkı Telafi Etmeyi Öngören Kanun Teklifi ile ilgili konuştu. Tor, kanun teklifinin ücretli ve dar gelirlinin problemini çözecek seviyeden uzak olduğunu söyledi.

TBMM’de yapılan görüşmeler sırasında söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Teklifi hakkında konuştu.

Türkiye’de yoksulluk ve açlık sınırının her geçen gün daha da arttığını dile getiren Tor, kanun teklifinin sorunları çözmeyeceğini savundu.

Tor, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Benden önce de konuşan arkadaşların ifade ettiği gibi, Eylül 2016 itibarıyla 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1.386 liradır, yoksulluk sınırı 4.515 TL'dir. Mutfak enflasyonu bir önceki aya göre aylık yüzde 1,81 oranında artış göstermiştir. Aylık asgari ücretin net 1.300 TL olduğu günümüzde sadece bir kişinin geçim maliyeti aylık 1.712 TL'dir. Özet olarak yoksulluk ülkenin temel sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2015 yılı sonuçlarına göre yoksulluk oranı yüzde 21,9'dur, diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan her 5 kişiden biri devletin resmi kurumunun belirlediği kriterlere göre yoksuldur. TÜRK-İŞ araştırmasının Eylül 2016 ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 1.386 TL'dir. Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı 4.500 TL civarındadır. Ancak, hanede çalışan sayısı az ve ele geçen ücret düzeyi geçim şartlarını karşılamakta yetersiz kaldığında insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak mümkün olamamaktadır. Gıda fiyatlarındaki değişim özellikle yoksul kesimlerin yaşam şartlarını doğrudan etkilemektedir. TÜRK-İŞ hesaplamalarına göre Eylül 2016'da aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 25 TL artmıştır, aynı şekilde aylık yaşam maliyeti için bir önceki aya göre 80 TL daha fazla harcama yapılması gerekmektedir.”

Tor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Giderlerdeki bu artışı karşılayacak oranda bir gelir artışı gerçekleşmemiştir, hatta diyebiliriz ki mevcut gelir vergisi mevzuatı nedeniyle gelirde gerilemeler yaşanmıştır. Kim ne derse desin dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Dar gelirli çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine, fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir. Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmakta, bu da başta sağlık olmak üzere, eğitim ve diğer başka problemleri beraberinde getirmektedir.

Özellikle iş gücü piyasası verileri üzerinde de birkaç söz söylemek istiyorum. 2015 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin kişinin üzerinde işsiz artarak yaklaşık 3 milyon 300 bin kişiye ulaşmıştır. 2016'da durumun turizmdeki kriz ve terör nedeniyle daha da kötü olması kuvvetle muhtemeldir. İşsizlik oranı ise yüzde 11'lerin üzerindedir. İşsizlik oranının yaklaşık 14 yıl sonrasında geldiği nokta, kriz dönemlerinin de üzerindedir. 1991 krizinde yüzde 8,2; 1994 krizinde 8,5; 2001 krizinde 8,4 iken TÜİK verilerine göre bugün işsizlik oranı yüzde %10,7 seviyesindedir. Genç nüfus işsizlik oranının artması, kayıt dışı çalışanların oranının yüzde 15'lerden indirilememesi kötü gidişin örnekleridir. Hükümet belli konularda ne kadar övünse de ortada bir gerçek vardır ki işsizlik çözülememiştir, artmaya devam etmektedir. Orta ve dar gelirlilerin durumlarında bir iyileşme yaşanmamıştır. Bununla beraber, bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduat bulundurulan hesap sayısı 2012 yılı ilk çeyrekte 46 bin 695 iken aradan geçen 5 yılda yüzde 102 artışla 94 bin 529'a yükselmiştir. Artış yüzde 78'dir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki; getirilen tasarı toplumun, ücretli ve dar gelirlinin problemini çözecek seviyeden çok gerilerdedir.”



