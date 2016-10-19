Tor: “Şehitler arasında çifte standart kabul edilemez”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, şehitler arasında aylık ve tazminatlar bakımından ayrım yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Bu şekildeki bir ayrımı, hiçbir vicdan kabul etmeyecektir” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan Tor, 15 Temmuz darbe girişimde şehit düşen ve gazi olanlarla, terörle mücadele şehit düşen ve gazi olanlar arasında tazminat ve maaş yönlerinden fark olmasını eleştirdi.

Tor, 20 Temmuz 2015’ten bugüne kadar terör olaylarında şehit düşen güvenlik güçleri ve hayatını kaybeden sivillerle ilgili olarak sayısal bilgi vererek başladığı konuşmasında, “Malumlarınız olduğu üzere, AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılı itibarıyla terör hemen hemen sıfırlanmıştı ancak 20 Temmuz 2015'ten beri 520'den fazla askerimizi, 350'ye yakın polisimizi, 60'a yakın korucumuzu, 31 memurumuzu, 600'den fazla sivil vatandaşımızı teröristlerin menfur saldırı ve suikastları neticesinde kaybettik. Bu süre zarfında binlerce asker, polis ve sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Seçim çevrem Kahramanmaraş'ta 2 şehidimizi aynı gün toprağa verdik. Terörizmin dehşeti 79 milyon Türk vatandaşına hayatı zindana çevirmiştir” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ve terör olaylarında şehit düşenler için ne yapılsa az olduğunun altını çizen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “15 Temmuzda ülkemizi, anayasal düzenimizi, Meclisimizi ve ulusal bütünlüğümüzü hedef alan hain, kanlı ve menfur bir darbe teşebbüsündü bulunuldu. Hain darbe teşebbüsü sırasında da 241 insanımız şehit edilmiştir. Gerek güneydoğuda vatan için gerekse 15 Temmuz demokrasi darbesi sırasında birlik ve bütünlüğümüz için şehit düşen medarıiftiharlarımızın dul ve yetimlerine, malul kardeşlerimize ne yapsak azdır. Şehitlerimizin yakınlarına, malul gazilerimize bağlanan aylıkları, tazminatları burada mevzu etmek istememiş olmakla beraber hükümetin yaptığı bir yanlışlığı burada ifade etmek zaruret hâline gelmiştir.

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kardeşlerimizin anne ve babalarına, eş ve çocuklarına bağlanan aylık ile terörle mücadelede şehit düşen kardeşlerimizin anne ve babalarına, eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar arasında ciddi farklar vardır. Bugün itibarıyla sosyal güvenlik kapsamında hiçbir kapsama girmeyen 15 Temmuz darbesi şehitleri için 3 bin 200 lira esas alınarak aynı dosyadan sadece anne ve babası varsa bağlanan aylık miktarı ayrı ayrı bin 600 TL'yken terör şehitlerinin anne ve babalarına bağlanan aylık bunun yarısı kadardır yani 800 TL civarındadır. Daha da olayı somutlaştırırsak Hakkâri'de şehit düşen askerlerimizin her birinin yakınına 800 TL aylık bağlanırken aynı durumda olan 15 Temmuz darbesi şehitlerinin anne ve babası için bağlanan aylık bin 600 TL'dir” ifadelerini kullandı.

Şehitler arasında ayrım yapmanın skandal olduğunu vurgulayan MHP’li Tor, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Aynı dosyadan aylık bağlanacak hak sahiplerinin sayısına göre 15 Temmuz darbesi şehitleri yakınlarına bağlanacak aylık 3 bin 200 TL'nin de üstüne çıkabilmektedir. 15 Temmuz darbesi neticesinde şehit olan kardeşlerimizin eşine 3 bin 200 TL, varsa anne ve babasına da 500 TL aylık bağlanmaktadır. Bu, Güneydoğu'daki terör şehitlerine uygulanmamaktadır. Tazminatlar bakımından da durum farklı değildir. Güneydoğu'da terör şehitlerinin yakınlarına toplamda 138 bin-140 bin TL; gazilere, malullük derecesine göre 40 bin ila 90 bin TL arasında bir ödeme yapılırken; 15 Temmuz şehitlerine 340 bin TL, gazilerine de malullük derecesine bakılmaksızın 340 bin TL ödenmesi öngörülmüştür. Fark 2, 3, 4 kattır, bu duruma göre. Bunlar doğru bir yaklaşım değildir. Şehitler arasında aylık ve tazminatlar bakımından ayrım yapılmasını hiçbir vicdan kabul etmeyecektir. Terörle ilgili tablo bu kadar içler acısıyken 15 Temmuz şehitleri ile terörle mücadele şehitleri arasında bir ayrım yapmak yanlıştır, skandaldır, gafletin ötesindedir. 15 Temmuz’da tarih yazan şehitlerimizin hakkını ne kadar ödeyemezsek terörle mücadelede emsalsiz bir kahramanlık gösteren şehitlerimizin hakkını da bir o kadar ödeyemeyeceğimiz asla hatırdan çıkarılmamalıdır.”

‘Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, ruhlarını muazzep kılacak çifte standarttan derhâl vazgeçilmelidir’ diyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “Bizim için tüm şehitlerimiz şükran, vefa ve minnete layıktır. Geride bıraktıkları namusumuza emanettir. Genel Başkanımızın değişiyle, ‘3 Eylülde Hakkâri Şemdinli kırsalında şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Yaşar, Özel Kuvvetlerde korkusuzca direnerek şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'den daha az değerli değildir.’ Şehitler arasında yakınlarına bağlanan aylık, gazilere ödenen tazminat ve maaşlarda ayrım yapılması yanlışlığının derhâl düzeltilmesini diliyorum” şeklinde görüş belirtti.