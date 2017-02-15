Tor: “İşçi alımında parti referansı tek kriter olamaz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, kamuda taşeron işçi olmak için bile parti referansı istenmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Firma elemanı olabilmek için dahi parti referansı istemenin ve ayrımcılığın bu ülkeye faydası olmamıştır” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki işsizlik oranları ve ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP’li Tor, son günlerde Elbistan ve bölge kamuoyunun gündeminde olan Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 işçi ile ilgili kura çekimi özelinde personel alımlarının adil ve liyakatle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İşsizlik oranının rekor kırdığını belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “Asgari ücrete bile razı olan üniversite mezunu işsizler, her gün kapımızı çalan ‘Ne olursa olsun iş’ diyenler, iş aradığı hâlde bulamayıp umudunu yitiren yüz binlerce işsiz, hülasa tarihî rekor kırmış işsizlik oranı ülkemizin gerçeğidir. İşsizlik konusunda bıçağın kemiğe dayandığının nihayet fark edilerek patronlara işe alma, işsizliği gümbür gümbür indirme çağrısı yapılması, işin ciddiyetinin nihayet anlaşıldığını göstermektedir. Yeterince üretmeyen ekonomi, yarınının ne olacağını bilemeyen milyonlar, had safhaya ulaşmış israf, kamuda taşeron işçisi olabilmek için bile parti referansı istendiği, Şubat 2017 Türkiye’sinin içinde bulunduğu hazin manzara budur” dedi.

Türkiye’de ekonomik ve sosyal olarak ciddi sıkıntı olduğunu savunan MHP’li Tor, şöyle konuştu:

“Tabii ki dilin kemiği yoktur, isteyen istediği gibi değerlendirmelerde bulunabilir. Yıllardan beri trilyonlarca kamu bütçe geliri harcandığı, bizatihi görevi de bu olduğu hâlde “Yol yaptık, köprü yaptık, okul yaptık, uçak aldık, bağışları artırdık” diye övünülebilir. Ama acı bir gerçek var ki; Dolar ve EURO rakamları ortadır ve işsizlik 11,8’dir. Eğitimin kalitesi yerlerde sürünmektedir. Özel hastanelerde dar gelirlinin muayene olması âdeta ortadan kalkmıştır. Yıllık enflasyon 9,22’dir. Nüfusumuzun bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin kişi, çalışma çağındaki nüfusun bir önceki yıla göre yüzde 1,6 arttığı yeni yılda ekmek ve aş isteyen sayısı mevcutlara ilaveten yaklaşık 320 bin kişi daha artmıştır. Buna rağmen 2016 3’üncü çeyrekte yurt içi hasıla bir önceki yılın aynı dönemine göre hem Türk lirası hem de dolar bazında gerilemiştir. Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 3,2 azalmıştır yani hane halkı fakirleşmiştir. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 23,8 artmıştır. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,2 azalmış, ithalat yüzde 2,4 artmıştır. Acı ama gerçek, gelinen noktada ekonomik, sosyal olarak ciddi sıkıntılar vardır.”

Parti ve sendika referansının unvan yükselmelerinde ve işçi alımlarında tek tercih olarak görülmesi uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, konuşmasını, “Başımızı elimizin arasına alıp düşünmenin zamanı geçmektedir. Geleceğimizi, çocuklarımızın istikbalini düşüneceksek samimiyetle, en baştan başlayarak çok çalışmak, israfı önlemek, tasarruf yapmak zorundayız. Günü kurtaracak tedbirlerle geçirilecek zaman yoktur. Kesinlikle iç ve dış iş çevrelerine güven vermek lazımdır, kesinlikle bugüne kadar yapılan yanlışlıklardan kaçınılmalıdır. Firma elemanı olabilmek için dahi parti referansı istemenin, ayrımcılığın bu ülkeye faydası olmamıştır, bunun görülmesi lazımdır. Bürokraside adil davranılmalıdır, yıllarını canla başla çalışarak geçirmiş, dürüst, ehliyetli insanların önleri kapatılmamalı, heyecanları yok edilmemelidir. Unvan yükselmelerinde parti referansının, sendika referansının yegâne tercih olması derhâl terk edilmelidir, yolsuzlukla etkin mücadele edilmelidir.

İktidarın terörle mücadele, Suriye konusunda geldiği nokta fevkalade önemlidir, desteğimiz tamdır. Keşke geçmişte muhalefetin tenkitlerine kulak asılsaydı da tahribat daha az hasarla atlatılabilseydi. Aynı duyarlılığın yolsuzluk konusunda, işin ehline verilmesi konusunda, adaletle hükmedilmesi konusunda gösterilmesini bekliyoruz” cümleleri ile tamamladı.