Tor, emekli ikramiyesindeki adaletsizliği dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, emekli sandığına bağlı olarak görev yaparken BAĞ-KUR ya da SGK hizmetlerini birleştirerek emekli olan devlet memurlarının emekli ikramiyesi alamamasının kamu vicdanına uygun olmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hakkında partisi adına söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, memurlara emekli ikramiyesi ödenmesi konusunda uygulamadaki farklılıklara değindi.

Tor, şunları söyledi:

“5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun aylık ve ikramiye ödenmesiyle ilgili 89'uncu maddesi hakkında hem bilgilendirme hem de bir haksızlığı açıklamak üzere huzurunuzdayım. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, devlet memurları yaş ve süreleri doldurduğu zaman, ilgili yasanın 89'uncu maddesine göre, her tam fiilî hizmet yılı için aylık bağlanmaya esas tutarın bir aylığı kadar emekli ikramiyesi ödeniyor. Eskiden otuz yıldan fazla sürelere emekli ikramiyesi ödenmiyordu, Anayasa Mahkemesi kararına göre şu anda tüm çalışılan süreler için ikramiye ödeniyor. Emekli Sandığının 89'uncu maddesi, konuyla ilgili 89'uncu maddesi 26/1/2012 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 6270 sayılı Yasa'yla değiştirildi. Değişen şekliyle 1475 sayılı Kanun'un yani İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erenlere ikramiye ödenmemektedir. Bu durumda, mülga 2829 sayılı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerini birleştirerek emekli olmak isteyen ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanma şartına uygun olarak sona ermiş değilse görevi, memura ikramiye ödenmemektedir.”

İkramiyenin çalışılan hizmetin sonucu olduğuna dikkat çeken Tor, “Örnekleyecek olursak, bay veya bayan hizmet süresine göre memur olarak çalıştı ancak önceden bir gün dahi sigortalı hizmeti varsa ikramiye alamamaktadır. Aynı durum BAĞ-KUR'lular için de geçerlidir. Daha önceden BAĞ-KUR hizmeti varsa, daha sonraki sürelerde yıllarca memuriyet yapmışsa, eğer görevden ihraç söz konusuysa bunlara da ikramiye ödenmemektedir. Netice olarak, hizmetin tamamı memur statüsünde geçip diğer şartları yerine getirenlere, görevi 1475 sayılı Yasa'nın 14'üncü maddesine aykırı olarak sona erse dahi birleştirilen hizmeti olmadığı için ikramiye aldığı hâlde, aynı durumda olup bir gün sigortalı veya BAĞ-KUR'lu hizmeti varsa ikramiye alamamaktadır. Oysa ikramiye çalışılan hizmetin bir sonucudur. Çalışmayı iptal etmediğinize göre ikramiye de ödememiz gerekmektedir. Bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, uygulamanın hak ve adalet ilkelerine, kamu vicdanına da aykırı olduğunu düşünmekteyim. Zira sosyal güvenlik güç durumda kalınması hâli için kurulmuş sistemin adıdır” dedi.

Anayasa'nın 60. maddesine göre, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunun altını çizen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, “Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Vatandaş zamanında anayasal bir hak kullandı diye aleyhinde bir durum oluşturmamalıdır. Emekli ikramiyesini, emekli aylığından ayrı düşünmek mümkün değildir. Emekli ikramiyesi de sosyal güvenlik hakkının asli unsurlarındandır. Doğrudan sosyal ve ekonomik bir haktır, tıpkı eğitim öğretim hakkı, çalışma hakkı gibi. Bir gün veya fazla sigortalı hizmeti var diye veya BAĞ-KUR hizmeti var diye yıllarca memur olarak çalışana ikramiye ödenmemesi kamu vicdanını rahatsız edecektir, devlete olan güveni sarsacaktır.

Bu sebeple, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası'nda 2012 yılında 6270 sayılı Yasa'yla getirilen hükmün yeniden düzenlenerek mağduriyetin giderilmesi yönünde değiştirilmesi gerekmektedir. Zira 2012 yılından önce benzer durumda olanlara ikramiye ödeniyordu” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.