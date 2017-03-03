Tor: “Adalet sistemine torpil sokulması çok tehlikeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, adalet sistemine torpil sokulmasının çok tehlikeli bir uygulama olduğunu savunarak, “Torpili adalet sistemine sokarsak Allah muhafaza bu memleketin geleceğini bundan sonra daha da karartmış oluruz” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel Kurulunda görüşülen konularda partisi adına söz aldı.

MHP’li Tor, konuşmasının başında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, Türkiye ziyaretindeki ‘bayrak’ polemiğine değindi. Bölgesel yönetimin bayrağının, bağımsız bir devlet bayrağı gibi göndere çekilmesinin skandal olduğunu kaydeden Tor, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Irak Peşmerge başının ziyareti nedeniyle bağımsız bir devletmiş gibi yöresel bayrağının yüce Türk bayrağımızla birlikte göndere çekilmesi, Genel Başkanımızın deyimiyle, skandaldır, aymazlıktır. Bu skandalın geçiştirilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Emperyalist güçlerin maşalığını yaparak hâkim olduğu mıntıkada Kürt düşmanlarını, Türk düşmanlarını, kısaca Türkiye düşmanlarını yıllarca besleyip büyüten, koruyup kollayan Barzani’ye yapılan bu muamele, bayrağının göndere çekilmesi Türk milletini fevkalade rahatsız etmiştir. Sayın Başbakanın deyimiyle Barzani’nin dünyada nasıl bilindiğinin, nasıl tanındığının Türkiye için bir belirleyici olmaması gerekir. Barzani Alman düşmanlarını, İngiliz düşmanlarını bölgesinde korusaydı, kollasaydı, besleseydi, değil bayrağını göndere çektirmek, sınırlarından bile bakamazlardı, baktırmazlardı. Gerçek budur.

Dün bizler açılıma “safsata” dedik, haklı çıktık; çadır mahkemelerine, Oslo’ya “hayır” dedik, haklı çıktık; bugün “Akil adamım” deseniz milletten sopa yersiniz. Bunların yanlışlığının milletimize maddi, manevi büyük maliyetleri görülmüştür. Bizler Suriye’de tampon bölge kurulmasını ısrarla talep ettik, haklı çıktık. Barzani konusunda da haklı çıkacağımızdan asla kuşkumuz yoktur. Teröristleri şımartanların yarın aynı duruma düşeceklerinden de kuşkumuz yoktur. Bu sebeple, Sayın Genel Başkanımızın konuyla ilgili söylemlerinin gereğinin yerine getirilmesini, özerk yönetimin bayrağını hür ve bağımsız bir ülke bayrağıymış gibi al bayrağımızla eşit tutanlar hakkında işlem yapılmasını yüce Türk milleti beklemektedir.”

Konuşmasının devamında, Türkiye’nin hukuk sistemi, atamalar ve görevden yükselmelerle ilgili olarak tespitlerde bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, birçok ülkedeki hukuk sisteminden de örnekler verdi.

Mülkün temelinin adalet olduğuna vurgu yapan Tor, “İki hafta önce ihraç edilen 227 hâkim, savcıyla birlikte, ihraç edilen toplam hâkim, savcı sayısı 4 bine yaklaşmıştır. Sebepleri bir tarafa, bir gerçek var ki adalet teşkilatında görev yapan toplam yargıç sayısının dörtte 1’inin ihraç edilmesi önemli bir vakıadır. Bu vesileyle, dün 30 civarında kabul edilen, bugün de bir o kadar görüşülecek uluslararası sözleşmeler vesilesiyle, ülkemizin en önemli konusu hâline gelen adalet ve hukuk, hâkimlik mesleğine giriş ve yükselme konusuna değinmek istiyorum. Zira hepimizin bildiği üzere gök kubbenin direği, mülkün temeli adalettir.

Tarafımızca yapılan ülke incelemelerinde her ülkeye özgü tarihî ve kültürel faktörlerden kaynaklanan farklı değerler ve unsurlar bulunmakla birlikte tüm ülkelerde karşımıza çıkan en önemli husus, bu saygın mesleğe giriş sisteminin mümkün olduğunca rekabetçi, adil, şeffaf, politik etkilerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir anlayışla, kamuoyuna güven verecek şekilde olması ile mesleğe kabul edilenlerin aldıkları eğitim sonunda bilgili, yetişmiş ve göreve hazır bir noktaya getirilmiş olmalarıdır. Birçok ülkede adaylık ve eğitim sürecinin oldukça uzun görülmüş olması, bu mesleğe olan güven ve itibarı da artıran başka bir unsur olarak göze çarpmaktadır” dedi.

Hukuk sistemindeki sınavlara girecek adayların torpil arayışı içinde olduğunu savunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, konuşmasını, “Özellikle belirtmek isterim ki hâkimlik, savcılık mesleği tanıdığına bile fazla söz hakkı verilemeyecek kadar tarafsız, adil olunması gereken, kutsal bir meslektir. Birçok alanda Türkiye'mizde darboğazları aşmanın yegâne yolu savcıya, hâkime, adalete, hukuka her yönden gereken önemin verilmesindedir. Gelecekte muhannete muhtaç olmamak istiyorsak bugün her şeyden önce yapılması gereken, hukuku sürünmekten kurtarmak, gök kubbenin direğinin adalet, mülkün temelinin adalet olduğunu tesis etmektir.

Özellikle, belirtmek istediğim husus, son günlerde sizlere de, bizlere de çok sayıda müracaatlar oluyor. Herkes, bugün avukatlıktan geçişlerde, yeni mezunlar için yapılan sınavlarda bir torpil peşindedir. Değerli arkadaşlar, torpili adalet sistemine sokmayalım. Torpili adalet sistemine sokarsak Allah muhafaza bu memleketin geleceğini bundan sonra daha da karartmış oluruz” cümleleri ile tamamladı.