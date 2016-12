Termik santraller için alternatif su kaynağı arayışı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin soğutma suyu ihtiyacının Ceyhan Nehri yerine, Kışla Mahallesi’ndeki sondajlardan elde edilen sudan karşılanma imkânının belirlenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Elbistan’dan doğan Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı’ndaki su düşüşü, son yıllarda etkili olan kuraklık ve termik santrallere soğutma suyu alınması nedeniyle tehlikeli boyuta ulaştı. Göl alanından nehir yatağına bir damla bile su dökülmezken, debideki büyük düşüş, çevre kirliliğinin de artmasına neden oldu.

Pınarbaşı’nın ve dolayısıyla da Elbistan’ın geleceğini tehdit eden bu duruma kalıcı bir çözüm bulmak için farklı alternatifler üzerinde duruluyor. Elbistan’la özdeşleşen bu doğal hazineyle ilgili yaşanan problemlerin başında termik santrallere alınan soğutma suyu geliyor. İkinci olarak da şeker fabrikasının atıklarının nehrin daha aşağı noktalarına bırakılması izliyor. Normal şartlarda sadece Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin soğutma suyu ihtiyacını Pınarbaşı’ndan karşılaması gerekirken, özellikle pancar sezonunda artan kirlilikten dolayı Battalgazi Köprüsü civarından su alamayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali de kaynak bölgesinden su kullanıyor. Bakım çalışmaları nedeniyle uzun süredir çalışmayan A Santrali’nin yerine B Santrali, Pınarbaşı’ndan binlerce litre su çekiyor. Bu durum, tüm Elbistanlıların tepkisine neden olurken, ‘Ceyhan elden gidiyor’ endişesi de yüksek perdeden dillendirilmeye başladı.

Ceyhan hepimizin

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Pınarbaşı’nda kuraklığın da tuzu biberi olduğu mevcut olumsuzluğun ortadan kaldırılması için konunun en önemli paydaşı konumundaki 2 kurumun yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürü Mustafa Has ve Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük’le görüşen Başkan Kısaca, “Ceyhan hepimizin. Bu tabiat harikasının yok olmaması için de hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Başkan Kısaca, “Pınarbaşı’nda, kurak geçen yılların da etkisi ile su çekilmesi yaşanıyor. Bu debi düşüşünde bölgemizdeki termik santrallere alınan soğutma suyunun da katkısı had safhada. İlçemizden doğan ve döküldüğü Akdeniz’e kadar geçtiği her yere hayat veren bu hazineyi korumak hepimizin görevi. Bu amaçla kapsamlı bir çalışmanın ön hazırlığını başlattık. İlk olarak Ceyhan Nehri’nden soğutma suyu alan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin İşletme Müdürü Mustafa Has Bey’le görüştük. Normal şartlarda bu santralin soğutma suyunun Battalgazi Köprüsü civarından alınması lazım. Ancak kampanya dönemi olduğu için Şeker Fabrikası’ndan nehre bırakılan atıklar nedeniyle alt kesimdeki kirliliğin artması sonucu buradan soğutma suyu almalarının santral için sorunlu olduğunu belirttiler.

Santral müdürümüz Mustafa Has’la görüştükten sonra Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük’ten mevcut durum hakkında bilgi aldık. Şeker Fabrikası’na bir atık su arıtma tesisi kurulması gerekiyor. Bu tesis için de bir deşarj noktası belirlenmeli. Biz de fabrika müdürümüzün hazırladığı raporu alarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey’le görüşeceğiz. Deşarj noktasının belirlenmesiyle birlikte atık su arıtma tesisinin yapımı için adım atılmış olacak. Arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte de Şeker Fabrikası’ndan Ceyhan Nehri’ne atık bırakılmasının önüne geçilmiş olacak. İlçemizin uzun süredir muzdarip olduğu bu sorun ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.

Alternatifler masaya yatırıldı

Görüşmelerde termik santrallerin soğutma suyunun Kışla Mahallesi’ndeki sondajlardan çıkan ve boşa akan sudan karşılanması fikrinin de masaya yatırıldığını kaydeden, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasındaki susuzlaştırma çalışmaları için Kışla Mahallemizin üst taraflarında çok sayıda sondaj yapıldı. Bu sondajlarla yeraltından çekilen sular, kanallara deşarj ediliyor. Bölgeye kurulması planlanan termik santrallerle ilgili de susuzlaştırma çalışması yapılacak. Mevcut su ve açılacak yeni kuyulardan çıkarılacak suların tekrardan termik santrallere verilmesi ve soğutma suyu olarak kullanılabilirliği araştırılacak. Buradaki suyun her iki santral için mi yoksa, tek santral için mi yeterli olup olmadığının belirlenmesi için hem AEL, hem de EÜAŞ’la görüşeceğiz. İnşallah bu konuda olumlu sonuç çıkarsa, Ceyhan Nehri’nden su alınmasını önlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kısaca, son olarak, “Bu görüşmelerle birlikte Ceyhan’ımızın geleceği açısından önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu konuları yakından takip edeceğiz. Ceyhan Nehri ve Pınarbaşı’nda dış etkenlerden kaynaklanan sorunların çözümü için üzerimize düşeni yapacağız” diyerek, açıklamasın tamamladı.