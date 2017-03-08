Soydan: Kadınlar Günü’nde Sahalardayız

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahaya indiklerini söyledi.

Parti binasında AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Vahide Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Başkan Elife Soydan, 16 Nisan’da yapılacak olan halkoylaması ile ilgili çalışmaları Kadınlar Günü’nde başlatıyor olmanın, ayrıca bir gurur ve coşku verdiğini ifade etti.

Çalışmalarla ilgili Soydan, şunları anlattı:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda neden ‘Evet’ denilmesi gerektiği ile ilgili notların yazılı olduğu el kitapçıklarını dağıtma çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde başlatıyoruz. Bu bakımdan da ayrıca gururluyuz. Sandıklardan evet çıkması için bizim en büyük motivasyonumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar partimizin başına geçecek olmasıdır. Milletimizin ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir halk oylaması için sahalardayız.

Biz kadınlar olarak çocuklarımızın geleceğini etkileyecek olan bu referanduma kayıtsız kalmayacağız. Bu düşünceden hareketle 'Güçlü Türkiye'nin, Güçlü Kadınları' olarak toplumumuza güzel bir gelecek için ‘Tabii ki Evet’ diyoruz. İstiklal, ülkemizin istikbali ve istikrar için Çat Kapı Programı’mızı başlatıyoruz.”



