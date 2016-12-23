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Saadet Partisi’nden emniyete taziye ziyareti

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul’daki terör saldırısından dolayı başsağlığı dileklerinde bulundu.

Saadet Partisi’nden emniyete taziye ziyareti

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul’daki terör saldırısından dolayı başsağlığı dileklerinde bulundu.

10 Aralık’ta İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan halk otobüsüne yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında 36 mensubunu şehit veren Emniyet Teşkilatı’na taziyelerini ileten Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, burada yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Devletimizin, milletimiz başı sağ olsun. Son günlerde yaşanan terör olaylarında vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize de acil şifalar dilerim. Bu hain saldırılar ülkemizin birliğine, bütünlüğüne yönelik yapılan saldırılardır. Ancak ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik olarak gerçekleşen bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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