Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, Elbistan’a geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 9 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek olağan kongresine katılmak üzere Elbistan’a gelecek.

Genel Başkanları Kamalak’ı Elbistan’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, tüm Elbistanlıları kongreye davet etti.





Ekim ayı sonunda toplanacak Olağan Genel Kongre öncesinde Saadet Partisi’nin ülke genelindeki ilçe teşkilatlarında kongre heyecanı yaşanmaya başladı. Kongre heyecanın yaşanacağı ilçelerden biri de Elbistan olacak. Saadet Partisi’nin Elbistan İlçe Teşkilatı’ndaki olağan kongre 9 Ekim 2016 Pazar günü Belediye Düğün Salonu’nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘Çelikleşme ve Yeni Hamle’ olarak görülen olağan kongreye kısa bir süre kala Elbistan ilçe kongresini yapacaklarını söyledi.

Başkan Eminoğlu, “Saadet Partisi, mana itibariyle ülkemizin en büyük partisidir. İlk günden bu yana milleti, iyiye, doğruya, hakka çağıran Saadet Partisi, Hak’tan aldığı güçle ve millete olan inancı ile çıktığı bu yolda yeni bir istişare sürecine daha giriyor. Milletin özünü, tarihini ve kendisini temsil eden Milli Görüş Hareketi’nin tek temsilcisi olan Saadet Partisi, kongresini, davamızı bir adım daha ileri taşıma şiarıyla gerçekleştirecektir” dedi.

Saadet Partisi’nin bu milletin tarihi, aslı, inancı, umudu olduğunun altını çizen Eminoğlu, “Saadet Partisi rakamlara sığmayacak kadar büyük bir sevdanın ve kutlu bir davanın adıdır. İşte bu şuurla parti olarak, yeni bir hamle, yeni bir şahlanış dönemine giriyoruz. Vitriniyle, vizyonuyla, azmiyle, heyecanıyla, Türkiye’yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an evvel kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Milli Görüş, bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. ‘Çelikleşme ve Yeni Hamle’ kongremiz yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulmasına davamızın en büyük zaferlerine vesile olsun inşallah.

Bu itibarla Elbistan İlçe kongremiz 9 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Belediye Düğün Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak kongremize Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kamalak ve partimizin diğer yöneticileri iştirak edeceklerdir. Kongremize partili partisiz tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Rabbim kongremizi hayırlara vesile kılsın” şeklinde konuştu.