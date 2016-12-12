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Polat, İstanbul’daki terör olayını lânetledi

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını lanetledi.

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Polat, İstanbul’daki terör olayını lânetledi

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını lanetledi.

Polat, yaptığı açıklamada, “Masum insanları, görevi başındaki Emniyet mensubu kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıların faillerinin, planlayıcılarının ve destekleyicilerinin kalplerinde zerrece vicdan ve merhametin bulunmadığını düşünüyoruz. Herkes şunu bilmeli ki; bu coğrafyada meydana gelen tüm terör olaylarının rejisörü Siyonizm’dir. Anlamsız, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Sünni-Şii çatışmalarının tamamı Büyük Ortadoğu Projesine hizmet etmektedir. Bu coğrafyadaki terör hadiselerinde ve çatışmalarda akıtılan kanla beslenen vampir Siyonizm’dir” dedi.

Polat, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Terörü finanse ettiği ayan beyan belli olan emperyalist ülkelerle dost ve müttefiklik ilişkisini sürdürerek terörü bitirmek mümkün olmayacaktır. Bizler Saadet Partisi mensupları olarak şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Terör saldırılarında şehit düşen Emniyet mensuplarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, ülkemizin, İslam coğrafyasının ve tüm dünyanın huzur ve barış ortamına kavuşması için tüm gücümüzle, ter dökerek ve dil dökerek gayret edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.” 

 

 

 

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Mustafa KAR 1 hafta önce

Sayın başkanım gorusunuze katılıyorum. Tek çare SAADET PARTISI'nin görüşü olan (Avrupa birligi) degil, D8 İSLAM BİRLİĞİDİR dir.Sözde dostlarızmız terör örgütlerine silah cephane

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Abdullah 1 hafta önce

Bu olaylar tesadüf mü? 25.6.2016 Türkiye-İsrail anlaşması imzalandı. 3 gün sonra 28.6.2016 günü İstanbul Atatürk hava limanında patlama, 45 şehit 236 dan fazla yaralı. 20.08.2016 İsrail-Türkiye oylaması TBMM de onaylandı, ayni gün akşamı Gaziantep'te düğünde patlama.57 şehit,100 e yakın yaralı. 09.12.2016 İsrail Anlaşması gereği Mavi Marmara davası düşürüldü. Bir gün sonra 10.12.2016 İstanbul Beşiktaş'ta patlama 45 şehit 90 kadar yaralı... Hatırlanacağı üzere 23 yıl önce 24 Ocak 1993 tarihinde gazeteci Uğur Mumcu evinin önünde arabasına konulan bir bomba ile öldürülmüştü. Olayın faili araştırılırken Rahmetli Necmeddin Erbakan'ın "bu bir İsrail komplosu" demesi üzerine araştırmalar hemen kesilmişti. Tüm bu olaylar dikkate alındığında acaba bunlar halkımızın İsrail'e olan tepkisini pozitife etmek için İsrail tarafından bir gündemi değiştirme komplosu zincirleri olmasın.... Failin suçluları araştırılırken. dikkate alınması dileğiyle...

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