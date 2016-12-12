Polat, İstanbul’daki terör olayını lânetledi

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını lanetledi.

Polat, yaptığı açıklamada, “Masum insanları, görevi başındaki Emniyet mensubu kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıların faillerinin, planlayıcılarının ve destekleyicilerinin kalplerinde zerrece vicdan ve merhametin bulunmadığını düşünüyoruz. Herkes şunu bilmeli ki; bu coğrafyada meydana gelen tüm terör olaylarının rejisörü Siyonizm’dir. Anlamsız, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Sünni-Şii çatışmalarının tamamı Büyük Ortadoğu Projesine hizmet etmektedir. Bu coğrafyadaki terör hadiselerinde ve çatışmalarda akıtılan kanla beslenen vampir Siyonizm’dir” dedi.

Polat, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Terörü finanse ettiği ayan beyan belli olan emperyalist ülkelerle dost ve müttefiklik ilişkisini sürdürerek terörü bitirmek mümkün olmayacaktır. Bizler Saadet Partisi mensupları olarak şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Terör saldırılarında şehit düşen Emniyet mensuplarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, ülkemizin, İslam coğrafyasının ve tüm dünyanın huzur ve barış ortamına kavuşması için tüm gücümüzle, ter dökerek ve dil dökerek gayret edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”