Öztunç’tan SP ilçe Başkanı Polat’a hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Elbistan ve Nurhak’ta referandum çalışmalarının startını veren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, temaslarını sürdürüyor. Programlarını Nurhak ilçesinde yapan Öztunç, bu kapsamda Elbistan’a gelerek geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Saadet Partisi’nin Elbistan İlçe Başkanı olan Sami Polat’ı ziyaret etti. Polat’a hayırlı olsun diyen ve görevinde başarılar dileyen Öztunç, ziyarette gündeme ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Öztunç, “Ülkemizin yoğun bir gündemi var. Şuanda referandumla ilgili çalışmalarımızın startını verdik. Yoğun bir kampanya dönemine girdik. Bu çerçevede de Nurhak’ta toplantılar gerçekleştirdik. Elbistan ilçemizde de önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak. Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanlığında bir görev değişimi oldu. Sami Polat Bey, bu göreve seçildi. Kendisine ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



