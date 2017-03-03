Öztunç’tan Dilipak’a, ‘Kahramanmaraş’ta işsiz yok’ eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın, Kahramanmaraş’ta işsiz kimse olmadığına yönelik ifadelerde bulunduğunu belirterek, “Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki 50 personel alımı için başvuran 3 bin 647 kişi kim o zaman?” sorusunu sordu.

Öztunç, Dilipak’ın bu yönde açıklamalarının gerçekle alakası olmadığını anlatmak için de, “Kahramanmaraş derken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Maraş kentiyle mi karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın TBMM Sanayi Komisyonu’nda ildeki işsizlikle ilgili olarak sarf ettiği belirtilen cümlelerini sert bir dille eleştirdi. Kahramanmaraş’ta işsizliğin olduğuna kanıt aramaya ihtiyaç bulunmadığını ifade eden Öztunç, Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 personel için yapılan başvuruyu örnek olarak gösterdi.

Taşeron işçisi olabilmek için 3 bin 647 kişinin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Öztunç, “Gerçeklerden uzak olan AKP Milletvekili Uğur Dilipak, uzayıp giden kuyrukları da mı görmedi” diyerek, “AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, TBMM Sanayi Komisyonu’nda ‘Kahramanmaraş’ta işsizlik yok’ demiş. AKP Milletvekili Dilipak hangi dünyada yaşıyor. Hangi kafa bu? Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 personel için 3 bin 647 insan başvurdu. Bu insanlar işsiz olmasa, o kuyrukta ne işi var?” şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın aynı sözleri Kahramanmaraş’ta sarf edemeyeceğini savunan Öztunç, “Dilipak, yoksa Kahramanmaraş ile Kıbrıs Maraş'ı mı karıştırıyor? Kahramanmaraş'ta işsiz yok açıklamasını bir de gelsin Kahramanmaraş'ta yapsın da göreyim. Gerçeklerden bu kadar uzak vekillere cevabımız hayır olacak” ifadelerini kullandı.