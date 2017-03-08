Öztunç: “Pazar esnafının mağduriyeti giderilmeli”

Elbistan’da Açık Pazar ve köy garajı olarak kullanılan alanda çıkan ve 20’den fazla tezgahın yanmasına neden olan yangın alanında incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, zarar gören esnafların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Öztunç, bu ekonomik kaybın telafi edilmesi noktasında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açık Pazar alanında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrasında birçok tezgah zarar gördü. Çoğunluğu gıda maddesi satılan tezgahların bulunduğu alanda alevlerin yol açtığı maddi hasar büyük rakamlarla ifade ediliyor. Tezgah sahipleri, alevlerden kalan sağlam malzemelerini kurtarmak ve tezgahlarını temizlemek için sabah erken saatlerinden beri uğraş veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da, mağdur olan esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Esnafları dinleyen Öztunç, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öztunç, yangın alanındaki incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Tüm Elbistanlılara ve buradaki esnaflarımıza geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Hiçbir vatandaşımızın, hemşerimizin canına bir şey olmaması sevindirici ama ekonomik zarar çok. Kuruyemiş tezgahlarının olduğu yerler ağır hasar görmüş. Kuruyemiş de girdisi yüksek bir mamul. Vatandaşlarımızın ciddi zararı var. Devlet, büyüklüğünü burada göstermek durumundadır. Devlet, yol yapar, su getirir ve böylesi afet durumlarında vatandaşın mağduriyetini gidermek için vatandaştan vergiyi toplar. O toplanan vergilerin karşılığının ödenmesi gereken bir vakitteyiz şimdi. Bu gün devletin buradaki zararı karşılaması gerekiyor. Buradaki esnafın mağduriyetinin giderilmesi için biran önce harekete geçilmeli. Sayın Valimiz Vahdettin Özkan Bey ve Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak Bey’le görüşme yapacağım. Vatandaşın tezgahını yeniden açıp, ekmek parası kazanması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.