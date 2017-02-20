Öztunç, Nurhak’ta ‘Hayır’ toplantısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Hayır Cephesi Toplantısını Nurhak’ta yaptı.

“Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen şeyin ne olduğunu iyi kavramamız gerekiyor” diyen Öztunç, Nurhak’ta yapılan toplantıda, yüzlerce kişiye seslendi.

Nurhak Belediye Başkanı Ahmet Akkuş, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda, bazı muhalefet partilerden de destekçiler yer aldı.

Nurhak halkının referandumda tercihini hayırdan yana yapacağına inandığını dile getiren Öztunç, “Bu referandumda hayır ile şerri oylayacağız. Nurhaklı hemşerilerim vatanseverdir. Ülkesine, milletine ve Cumhuriyete bağlı insanlardır. O yüzden, yapılacak referandumda ‘hayır’ oyları ‘evet’ oylarından fazla çıkacaktır. Ben, Nurhak halkının bu referandumda ‘hayır’ diyeceklerine inanıyorum. Nurhaklılar, şerden yana değil hayırdan yana olurlar. Hayırsever bir toplum olarak tüm Nurhaklı hemşerilerimi referandumda hayır oyu kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Öztunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun adı demokrasi değildir. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda iradeyi saraydan alıp millete vermiştir. Saraydan alınan, halka, vatandaşa, millete verilen irade şimdi tekrar milletten alınıp yeniden saraya verilmek isteniyor. Böyle bir demokrasi olmaz. Biz buna karşıyız. Sayın Erdoğan da demokrasi sayesinde Cumhurbaşkanı oldu. 'Ben Cumhurbaşkanı oldum şimdi başkan olayım, demokrasiyi bitireyim, benden sonra oğlum olsun, oğlumdan sonra torunum olsun', bu anlayış kabul edilemez. Ve bizim meselemiz asla Recep Tayyip Erdoğan ile değil. Bu isim meselesi değil, sistem, rejim meselesi. Bu anayasa değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu getirsin, ben ona da hayır derim.”

Toplantının ardından Nurhak’ta vatandaşları ve esnafları ziyaret eden Öztunç ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.



