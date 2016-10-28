Öztunç, “Kişisel çekişmelerin cezasını Elbistanlılar çekmemeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, yerel yöneticiler arasındaki sıkıntıların, Elbistan’ın sorunlarının çözümüne engel olmaması gerektiğini belirterek, “Yerel yöneticilerimiz kişisel sürtüşmelerini bir kenara bırakıp, şehrimiz için çalışmalı” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut ve parti yöneticileri ile birlikte gazetemizi ziyaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Elbistan Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkeş Saatçi ve Hasan Göçer’le görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette yerel gündemdeki konulara değinen Öztunç, Elbistan’ın il olması gerektiğine dikkat çekti. Elbistan’ın il olması için sundukları kanun teklifinin TBMM’nin gündeminde olduğunu belirten Öztunç, bu konuda 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’dan bir kez daha destek istedi.

Değerlendirmelerine Elbistan’ın hizmet alamama noktasındaki görüşlerini anlatarak başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç arasında soğukluk olduğunu söyledi. Söz konusu bu durumun Elbistan’ın hizmet almasındaki en büyük engellerden biri olduğuna vurgu yapan Öztunç, Başkan Küçük ve Başkan Erkoç’a, “Kan kustuk, kızılcık şurubu içtik’ deyin çağrısında bulundu.

Öztunç, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Memleketime en son olarak su meselesinde gelmiştim. Yaşanan krizi hep beraber gördük. Bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için de yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz. Bildiğim kadarıyla Elbistan Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki soğukluk devam ediyor. Bu soğukluk devam ederse dün su patladı, yarın boru patlar, öbür gün başka bir konu patlar ve Elbistan’a hizmet gelmemeye devam eder. Elbistan’a hizmetin gelmesi için yerel yöneticilerin kan kustuk kızılcık şurubu içtik demesi gerekiyor. Kişisel hırslarını ve kişisel siyasi polemiklerini, sürtüşmelerini bir tarafa bırakıp şehir için çalışması gerekiyor. Sayın Durmuş Küçük’le Sayın Fatih Erkoç küs olabilir, siyasi sıkıntıları olabilir ama bu Elbistanlıyı ilgilendirmez. Bu, Elbistan’ın sorunlarının çözümüne engel olmamalıdır.”

Elbistan’ın il olması noktasında da partisinin 130 milletvekili ile bu işin yanında ve destekçisi olduğunu belirten CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a seslenerek, “Bizim teklifimizi kabul etmiyorsanız; siz Elbistan il olsun diye teklif sunun, biz de 130 milletvekili ile imza atalım ve oy verelim” dedi.





Öztunç, “Elbistan artık il olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bununla ilgili kanun teklifi verdirdik. Bu kanun teklifi şuanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Sayın Mahir Ünal Elbistanlıdır. Adalet ve Kalkınma Partisinin eski grup başkanvekiliydi, bakanıydı. Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde güçlü ve önemli bir isimdir. Sayın Mahir Ünal, eğer kendi ilçesine, memleketine birazcık katkı vermek istiyorsa ve arkasından yıllar sonra da hayır duası almak istiyorsa Elbistan’ın il olması için bizim verdiğimiz kanun teklifine destek olmasını talep ediyoruz. Eğer, bu teklifi muhalefet verdi diye kabul etmem diyorsa; ben bütün Elbistanlıların önünde söz veriyorum biz kanun teklifimizi geri çekeceğiz. Sayın Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kanun teklifi versin, biz de ona destek vereceğiz. İmza ise imza; oysa oy. Genel Başkanımız da dahil olmak üzere 130 milletvekilimiz, Elbistan’ın il olması için imza da verecek, oy da kullanacak. Yeter ki Sayın Mahir Ünal bu işe gerçekten eğilsin” şeklinde konuştu.

Elbistan’a gösterdiği ilgilin bazı çevrelerce eleştirildiğini anımsatan CHP’li Öztunç, “Ben Elbistan il olsun diye uğraştıkça, birileri üstüme geliyor. Özellikle Kahramanmaraş bölgesinde bazı yayınlar yaptırıyor ve söylemlerde bulunuyorlar. ‘Kahramanmaraş’tan aday olmuştu, sadece Elbistan’ı düşünüyor’ diye söylemler var. Ben bu eleştirileri de haksız buluyorum. Ve ayıp ettiklerini düşünüyorum. Elbistan’da büyüdüm, Elbistanlıyım ve bundan da onur ve gurur duyuyorum. Tabii ki herkes memleketine hizmet etmek durumundadır. Maraş’a da hizmet edeceğiz; Maraş’ta memleketimiz. Afşin’de, Göksun’da, Nurhak’ta memleketimiz ama Elbistan il olsa o zaman gerçekten de bölgenin çehresi tamamen değişecek” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisinin Elbistan’dan aldığı oya karşılık hizmet getirmediğini iddia eden Öztunç, “Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkilileri, oy almaya gelince Elbistan’dan kamyonlar dolusu oy topluyorlar. Ama hizmete gelince Elbistan’a hizmet vermiyorlar. Birazcık ellerini vicdanlarına koysunlar ve Elbistan’a hizmeti ön plana getirsinler. Elbistan sahipsiz, iktidar tarafından sahipsiz bırakılmış durumda. Onlar istedikleri kadar Elbistan’a sahip çıkmasınlar, biz sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ana muhalefet partisi olarak biz sahip çıkacağız. Diğer siyasi partiler de bizimle beraber hareket edecektir bu noktada. Bir tek iş AKP’ye kalıyor. Umarım AKP de bize destek olur diye düşünüyorum” görüşlerini aktardı.

Elbistan’da, partisinin 81 il kadın kolları başkanının ve kadın milletvekillerinin katılacağı bir çalıştay düzenleneceğinin de bilgisini veren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, açıklamalarını, “Geçtiğimiz günlerde İl Başkanları Toplantısı’nı Kahramanmaraş’ta yaptık. 81 il başkanını Kahramanmaraş’a getirdik. Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve isminin Türkiye çapında bir kez daha güzel anılması için özel bir etkinlikti. Maraş tarihinde ilk kez bir siyasi parti 81 il başkanını, genel başkanını, genel başkan yardımcılarını ve yaklaşık 50 milletvekilini Kahramanmaraş’a getirmiş oldu. Bu bir ilkti. İnşallah önümüzdeki birkaç ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il kadın kolu başkanı ve bütün kadın milletvekilleri Elbistan’a gelecek. Elbistan’da 3 günlük kadın çalıştayı yapılacak. Profesörler ve sağlık uzmanları gelecek. Türkiye’de artık çok fazla yaygınlaşmaya başlayan meme kanserine ilişkin o konuda uzman milletvekillerimizle ve bu alandaki uzman doktorlarla birlikte burada bir sağlık taraması yaptıracağız. Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda yardım talep edeceğiz. Olmazsa da kendi imkânlarımızla bu taramayı gerçekleştireceğiz.

Memleketimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Burasının ekmeğini yediğim için, buranın havasını soluduğum için geri dönüp memleketime hizmet etmek boynumuzun borcudur. Ekmeğimi yıllarca gazetecilikten yiyen birisi olarak, bir kez daha Gazeteciler Bayramınızı kutluyorum” ifadeleri ile tamamladı.