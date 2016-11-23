Öztunç, “Halkımın arasında olacağım”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, seçim bölgesi Kahramanmaraş’ta 11 ilçeyi kapsayan alan çalışmasına başladı. 25 Kasım 2016 günü Elbistan’ı da ziyaret edecek olan Öztunç, kendisinin rozetsiz vekil olacağını dile getirerek, “Halkımın arasında olacağım” dedi.

Her fırsatta seçim bölgesi olan Kahramanmaraş’ı ve doğup büyüdüğü Elbistan’ı ziyaret eden Ali Öztunç, alan çalışması için 3 günlük bir gezi planladı. Kahramanmaraş’ın 11 ilçesini tek tek gezecek olan Öztunç, burada vatandaşları dinleyerek, sorunlarına çözüm arayacak.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’ün kendisine eşlik edeceği Ali Öztunç, kamudan ihraç edilen memurları da dinleyecek.

Kahramanmaraş halkı arasında ‘atom karınca’ olarak isimlendirilen, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, 1 Kasım seçimlerinde çok az bir oy farkı ile milletvekilliğini kaybetmişti.

Ziyaretleri hakkında bilgi veren Öztunç, “1 Kasım seçimlerinden sonra ‘rozetsiz vekil’ olacağım dedim. Rozet takmak önemli değil. Önemli olan halkımın arasında olmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak. Ben memleketimin insanlarına hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Neredeyse haftanın 2 gününü memleketimdeki ilçelerde geçiriyorum. Keşke rozet takıp milletvekili olanlar da benim kadar memleket ile ilgilenebilseler. Ama onlar seçimde oyları alıp sonra bir daha memlekete gelmediler.”