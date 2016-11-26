Öztunç, “Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, “1 Kasım’da seçim yapıldı. Az bir oyla milletvekilliğini kaybettik ama 1 Kasım’dan beri durmadık. İl başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanları gece gündüz çalışıyoruz. Gitmediğimiz yer yok. Sizden destek istiyoruz. Fedakârlık yaparak birlikte çalışmalıyız” dedi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılan eşgüdüm toplantılarının son ayağı Elbistan’da gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya geldi.

Öztunç, parti binasında yaptığı konuşmada, 3 Aralık 2016 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan, ‘Türkiye’yi Böldürtmeyeceğiz’ mitingine herkesi davet etti.

CHP Elbistan İlçe Teşkilatındaki toplantı, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’ün selamlama konuşması ile başladı.

Daha sonra davet edilen CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Elbistan’daki hava kirliliğine değinerek, “İktidar partisinin en önemli isimlerinden biri Mahir Ünal, buradaki hava kirliliği ile mücadele etmesi gerekiyor, hava kirliliğini gidermek için çeşitli yöntemler bulmaları gerekiyor. Aslında hemşerime laf etmek istemem ama ortada hava kirliliği gerçeği var” dedi.

3 Aralık’ta Adana’da yapılacak mitingin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Öztunç, şöyle konuştu:

“3 Aralık’ta Adana’da miting yapacağız. Biz bu mitingi çok önemsiyoruz. Çünkü Tayyip Erdoğan başkanlığı getirmek için her yolu deniyor, her şeyi de yapıyor. Getirmek istediği başkanlıkla diktatörlüğü getirmek istiyor. Buna karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda çocuklara, kız çocuklarına tecavüze ilişkin bir yasa vardı. Onu getirmişlerdi hatırlarsanız. Tecavüz edecek, tecavüzcü serbest kalacak. Bu hangi vicdana, hangi dine sığar, hangi kitaba sığar? Bunun mücadelesini kadınlar verdi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kadın meclise geldi, mecliste eylem yaptı ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Demek ki isteyince, mücadele edince oluyor. 3 Aralık’ta Adana’da yapacağımız miting de bir mücadele mitingidir. Oraya 200 bin, 300 bin insan geldiği zaman ‘hop’ diyeceğiz Tayyip Erdoğan’a. Öyle kolay başkanlık yok, olamazsın diyeceğiz. Niye Adana? Tayyip Erdoğan’a ve galiba yardımcısı olacak Devlet Bahçeli’ye dur demek için yapıyoruz. O mitinge de hepinizi davet ediyoruz.”

Mağduru korumak zorundayız

Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerine son verilen kamu çalışanlarının durumuna da değinen Öztunç, “Eğitim-Sen’e bağlı 56 öğretmenimiz Kahramanmaraş’ta ihraç edildi. 56 öğretmeni aldılar, devlet memuriyetinden attılar. Bu çocukların aileleri okutmak için neler çekti. Bunlar okudular, öğrenci yetiştiriyorlar. Ne yaptı bunlar, ne günahları var? Bununla mücadele ediyoruz. Daha önce çok sayıda öğretmeni açığa almışlardı. 135 öğretmen Kahramanmaraşlı. Bunlar başka yerlerde öğretmendi. O öğretmenlerden 130’a yakını görevlerine geri döndüler. Bugün 6 bin öğretmen göreve iade edildi. Onların içerisinde de çok sayıda Kahramanmaraşlı öğretmenlerde var. Bir yandan ihraç edilen öğretmenlerimiz dönsün diye uğraşıyoruz. Öbür yandan da FETÖ diye bir şey çıkardılar, bir mağduriyet yarattılar. Bir yandan da onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kim onlar? Eline silah alıp, uçak kaldırıp, gidip insanları öldürenlere sahip çıkmıyoruz ama hiç alakası yokken bir anda kendisini o çuvalın içinde bulanlara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Mağdurun, mazlumun yanında olduk ve hep olacağız. Biz mağdur ile suçluyu ayırmak zorundayız. Mağduru korumak zorundayız, bizim görevimiz bu.

Türkiye’de vatana ihanet suçunu en büyük işleyen AKP’dir. Biz bunu söyledik. Söylediğimiz için hakkımızda dava açıldı. Parsel parsel verdik diyen kim? Oslo görüşmesini kim yaptı? Habur’da kim açtı kapıyı? O yüzden suç duyurunda bulunduk, onlar da bizim hakkımızda bulundu. Elimize fırsat geçti. Şimdi mahkemeye gideceğiz. Daha önce bizim verdiğimiz suç duyurusu kabul edilmemişti. Şimdi o dava açtı ya bize, biz mahkemeye daha rahat gideceğiz. Önüne koyacağız fotoğrafları, ses kayıtlarını, görüntüleri, başka belgeleri. Ve bir gün vatana ihanet suçunu işlediklerini mahkemelerde resmileştireceğiz, belgeleyeceğiz. Bizim partimizin en sıradan üyesi bile bu Cumhuriyete sevdalıdır, her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Hep birlikte çalışmalıyız

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimde az bir oyla milletvekilliğini kaybettiğini hatırlatan Öztunç, seçilememesine rağmen gece-gündüz demeden çalıştığını kaydetti.

Öztunç, “1 Kasım’da seçim yapıldı. Az bir oyla milletvekilliğini kaybettik. Ama 1 Kasım’dan beri durmadık. İl başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanları gece gündüz çalışıyoruz. Gitmediğimiz yer yok. Bir yandan öğretmen açığa alınıyor onunla mücadele ediyoruz, öbür taraftan Sivrice’ye kamp yapılmak isteniyor, gidiyor orada mücadele ediyoruz. Elbistan’da 90 bin insan sudan zehirleniyor kimse gelmiyor, biz geliyoruz. Kahramanmaraş’ta 13 yaşında erkek çocuğuna tecavüz ediliyor tarikat yurdunda, biz gittik o çocuğa sahip çıktık, o adamı hapse attırdık. Nerede bir zalimlik varsa zalimin karşısında duruyoruz, mazlumun yanında oluyoruz. Sizden destek istiyoruz. Bir benim çalışmamla, il başkanının, ilçe başkanının çalışması ile olmaz. Fedakârlık yaparak birlikte çalışmalıyız” dedi.

Öztunç konuşmasında, Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, “Elbistan’da yerel seçimlerde herhalde önümüzdeki sene bir yerel seçim olacak. Belediye başkanlığına ciddi bir adayla çıkacağız. CHP Elbistan Belediye Başkanlığı’nda iddialı olduğunu dosta düşmana gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığını alacak. Yeter ki birbirimize destek olarak, samimiyetle çalışalım” cümleleri ile tamamladı.



