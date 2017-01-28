Öztunç: “Elbistanlılar şerden yana değil, hayırdan yana olmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, hemşerilerine seslenerek, “Elbistanlıların şerden yana değil, hayırdan yana oy kullanacağına inancım tamdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, referanduma götürülmesi beklenen anayasa değişikliğine ilişkin olarak gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliği ile yapılmak istenilenin rejim değişikliği olduğunu savunan Öztunç, “Cumhuriyetin kurulmasıyla egemenlik saraydan alınıp halka verildi. Bu hak, halktan alınıp tekrar saraya veriliyor” ifadesini kullandı.

Nisan ayında yapılması planlanan referandumla ilgili ‘Hayır’ kampanyasının Kahramanmaraş ayağını geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığındaki toplantı ile başlattıklarını belirten, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, “Anayasa değişikliği ile ilgili karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bundan sonra referandum için sandık vatandaşımızın önüne gelecek. Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen şeyin ne olduğunu iyi kavramamız gerekiyor. Bu rejim değişikliğidir. Buna demokrasi demek yanlıştır. Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı özel bir husumetimiz yok. Biz, Cumhurbaşkanına karşı olduğumuz için değil rejim meselesi olduğu için bu değişikliğe hayır diyoruz. Cumhuriyet kurulmazdan önce egemenlik saraydaydı. Kurtuluş Savaşı’nda çok büyük bedeller ödedikten sonra cumhuriyetin ilanı ile birlikte egemenlik millete geçti. Şimdi egemenlik halktan alınıp tekrar saraya verilmek isteniyor. Biz buna karşıyız ve bunun için referandumda hayır oyu kullanacağız. Babamın oğlu da olsa bu değişikliğe hayır derim” şeklinde görüş belirtti.

‘Bu referandumda hayır ile şerri oylayacağız’ diyen CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, memleketi Elbistan’da da bu yönde kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini kaydederek, “Elbistanlı, Nurhaklı hemşerilerim vatanseverdir. Ülkesine, milletine ve Cumhuriyete bağlı insanlardır. O yüzden, yapılacak referandumda ‘hayır’ oyları ‘evet’ oylarından fazla çıkacaktır. Ben, hayırsever olan Elbistanlıların bu referandumda ‘hayır’ diyeceklerine inanıyorum. Elbistanlılar, şerden yana değil hayırdan yana olurlar. Hayırsever bir toplum olarak tüm Elbistanlı hemşerilerimi referandumda hayır oyu kullanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni anayasa değişikliğine karşı ‘hayır’ kampanyası sürdüreceklerini kaydeden Öztunç, Elbistan’da da partisinin önde gelen isimleri ile toplantılar ve organizasyonlar düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, “Referandumla ilgili olarak kampanyamızın startını Kahramanmaraş’tan verdik. Referandum sürecinin netlik kazanmasının ardından partimizin önde gelen isimlerini Elbistan’a getirmeyi planlıyoruz. Muharrem İnce, Tuncay Özkan ve Gürsel Tekin gibi birçok usta siyasetçimizin katılacağı programlar, toplantılar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu referandumda neden hayır oyu kullanmamız gerektiğini anlatacağız. Anayasa değişikliği ile yapılmak istenenin ne olduğunu, ülkemizi ve Cumhuriyetimizi bekleyen tehlikelerin ne olduğunu halkımıza anlatıp, hayır oyu kullanmalarını isteyeceğiz” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.