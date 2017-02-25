Öztunç: 16 Nisan seferberlik günüdür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde, Elbistanlılar ile bir araya geldi. Öztunç, “Pazarcık’ta yüzde 50 hayır oyu çıkacak. Elbistan’da ise hayır oyunun yüzde 60 olacağını düşünüyoruz. Her yere gidip insanları ikna edeceğiz. Seçim günü sandığa gidip oy vereceğiz. O gün seferberlik günüdür” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Hayır’ toplantısına katıldı. Grand Park Elbistan Otel’de düzenlenen toplantıya, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra mikrofona gelen CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül birer konuşma yaptılar.

Son olarak mikrofona davet edilen CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, neden hayır oyu istediklerini anlattı.

Yapılmak istenen Anayasa değişikliği paketi ile başkanlık sisteminin getirilmek istendiğini savunan Öztunç, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Ne gereği vardı, nereden çıktı bu? Sanki ekonomi tamam, milletin elinde para var, açlık sefalet yok, terör sıkıntısı yok sanki başkanlık hevesi ile yatıyor, başkanlık hevesi ile kalkıyor. Gece rüyasında bile başkanlığı görüyordur sayın Erdoğan. Ama rüyasında görecek zaten. Gerçekte göremeyecek. 16 Nisan’da bunun bir rüya olduğunu artık tamamen anlayacak. Bakın biz buna karşı çıkıyoruz. Alanlardayız, sahalardayız. Maraş merkezde benim edindiğim izlenim, AKP’nin bir kısmı, işadamlarının bir kısmı yanımıza gelip, gizli gizli hayır oyu kullanacaklarını söylüyorlar. Öyle bir korku imparatorluğu yarattılar ki; insanlar hangi oyu vereceğini söylerken çekiniyorlar. Bu iş parti meselesini aştı. Parti olayı değil, memleket meselesi. Birileri çıkıp, ‘hayırcılar terörist’ diyorlar. Terörist arıyorsan önce yanına bak. Hayır oyu vermek isteyenlere terörist demek, bu millete yapılmış en büyük saygısızlıktır. Ben buradan sesleniyorum; evet diyende bizim kardeşimiz, hayır diyende bizim kardeşimiz.

Elbistan’da kaymakam var. Eğer bu sistem geçerse, başkanı kaymakam mı temsil edecek, yoksa partisinin ilçe başkanı mı? Bu çok önemli. Cumhurbaşkanı tarafsız olmak durumunda. Getirilen sisteme göre, sayın başkan kim olursa, hem hakem olacak, hem de kulüp başkanı olacak. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Yıllardan beri milletvekili sayısı fazla diyoruz. Gelin bunu 450’ye düşürelim dedik. Aldılar 600’e çıkardılar. Her yıl bütçeye yükü 136 milyon lira. Biz 16 Nisan’da bu artışa da hayır diyeceğiz.”

Referandumun ardından egemenliğin milletten alınıp, saraya verilmek istendiğini ifade eden Öztunç, “Bu millet egemenliği saraydan aldı millete verdi, şimdi tekrar milletten alınıp saraya verilmek isteniyor. Acı tarafı da şu; bunu demokrasi sayesinde gelmiş birinin yapmak istemesi. Sayın Erdoğan demokrasi olmasa, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığını hayal bile edemezdi. Bir apartman düşünün yönetici seçilecek. Yönetici adayı, ‘beni seçerseniz binayı boyatırım, daire kapıları şöyle lüks olur’, anlatıyor, anlatıyor ‘ama dairelerin tapusunu bana vereceksiniz’ diyor. Verir misiniz? Verilmez. Bu memleketin tapusu bir tek insana verilmez. Bunu ben Tayyip Bey için söylemiyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da olsa verilmez, babam olsa da verilmez” dedi.

Elbistan ile ilgili de konuşan Öztunç, sözlerini şu cümleler ile tamamladı:

“Bizim Elbistan’ın biliyorsunuz suyu adamı zehirliyor. Havası da zehirliyor. Bir de sınav var. 3 bin 600 kişi başvuruyor, 50 kişi işe başlayacak. Oturmuş yazmış. 46 kişiyi yazmış, 4 kişiye de kura çektirecek. Ama işte ayaklarına dolandı. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Adam gibi kura yap, kime çıkarsa gitsin çalışsın. Kul hakkı değil mi bu? Elbistan’da bunlara kamyon kamyon oy verdi. Pazarcık’ta yüzde 50 hayır oyu çıkacak. Elbistan’da ise hayır oyunun yüzde 60 olacağını düşünüyoruz. Her yere gidip insanları ikna edeceğiz. Seçim günü sandığa gidip oy vereceğiz. O gün seferberlik günüdür.”



