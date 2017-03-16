Okay; ‘Referandumda yüzde 60 hayır çıkar’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi-eski Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, referandum sürecinde AK Parti’nin tek başına kaldığını savunarak, “2010 yılında HSYK ve Anayasa Mahkemesi için yapılan referandumda yüzde 42 hayır çıktığına göre, demokrasi ve özgürlük için yapılan referandumda en az yüzde 60 hayır çıkacaktır” dedi.

CHP geçmiş dönem Grup Başkanvekili- Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, İstanbul-Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Parti Meclisi Üyesi Hüsnü Süslü, Elbistan’da esnaf ziyaretinde bulundular. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. İnan Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette ilk durak, CHP Elbistan İlçe Başkanlığı oldu.

Burada partililere seslenen, CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, 2010 referandumunda CHP’nin tek başına olmasına rağmen yüzde 48 hayır oyu çıktığını ifade ederek, 16 Nisan’da yapılacak referandumdan da en az yüzde 60 hayır oyu çıkacağını söyledi.

“Bu referandum kazanılmıştır” diyen Okay, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Hep birlikte, vatan için, demokrasi için, Mustafa Kemal Atatürk için yollara düştük. Bu referandum kazanılmıştır. 2010 referandumunda HSYK ve Anayasa Mahkemesi değişikliği yapılıyor. Aman izin vermeyin diye yollara çıktık. Bir tek CHP ayakta idi. O zamanki MHP yönetimi mahcup, utangaç, onlar da hayır diyordu ama ortaya çıkamıyorlardı. Buna karşın herkes karşımızda idi. Yüzde 42 hayır, yüzde 58 evet çıktı. Bugün geldiğimiz noktada böylesine geniş bir mücadelede bize katkı veren arkadaşlarımız var ki; AKP tek başına kalmıştır, söyledikleri birer birer düşmüştür. Bugün Leyla Zana evet diyor, Barzani’nin KDP’si evet diyor. HSYK ve Anayasa Mahkemesi için yapılan referandumda yüzde 42 hayır çıktığına göre, demokrasi ve özgürlük için yapılan referandumda en az yüzde 60 hayır çıkacaktır.

Önceki gün Göksun’da büyük mahalleleri gezdik. Oradaki vatandaşlarımız artık bir daha kandırılmayacaklarını söylüyorlar. Müthiş ilgi ile karşılandık, kahve toplantıları sonrasında bize ‘hiç endişeniz olmasın, bu sefer çok farklı olacak’ dediler. 16 Nisan oylaması bir siyasi parti tercihi değildir. Parti tercihlerinize saygı duyarız ama burada oylanacak olan ya demokrasi, ya dikta. Eğer demokrasi diyorsan hayır diyeceksin, dikta diyorsan evet diyeceksin.”

CHP’ye oy veren kitle firesiz hayır diyor

Okay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“CHP’ye oy veren seçmen kitlesinin tamamı, hep birlikte hayır diyor. Hiç firesi olmadan tüm CHP’liler ve demokrasiden yana olan toplumun tüm kesimleri hep birlikte hayır diyorlar. Tek adama geçit vermeyeceğiz ve bu ülkede demokrasiyi yaşatacağız. Şimdi dikkat ediyorsanız, en acımasız şekilde saldırıda bulunan kesimler Mustafa Kemal ve İsmet İnönü için, ‘Canım ne var ki, İsmet İnönü de, Mustafa Kemal de tek adamdı. Ne var bunda’ demeye başladılar. Evet, Mustafa Kemal tek adamdı doğru. Ama Mustafa Kemal’in tek adamlık vasfı Türkiye’nin kurucusu olmasından tek adamdır. Türkiye’yi teslim almak istediğinden değildir. Birileri gibi ‘hem cumhurbaşkanı olayım, hem partinin genel başkanı olayım’ demiyor. Aksine cumhurbaşkanlığının ayrı bir konumda olduğunu söylüyor. Biz kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün anlayışı ile cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıran bir siyasi yapı olarak hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız. 16 Nisan günü alacağımız hayırlı sonuçla da bu iktidarın artık kaybedebileceğini tüm Türkiye görmüş olacak. Türkiye kimsenin babasının çiftliği, malı değil. Bu ülkenin tapusu 80 milyonun üzerinde. Tek kişinin tapusu olmayacak. Buna da bizler izin vermeyeceğiz.”

Konuşmaların ardından köy duraklarını ziyaret eden CHP heyeti, burada görüştükleri esnaf ve vatandaşlara, referandumda neden hayır denilmesi gerektiğini anlattılar.

CHP heyeti daha sonra Nurhak’a gitti.



