MHP’li Tor’dan 12 Şubat mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kahramanmaraş’ın önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edildiğini kaydeden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, bu işgale karşı 20 gün boyunca asil bir direniş gösterildiğini belirtti.
Tor, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu işgal edilen Anadolu toprakları, itilaf devletleri tarafından kendi aralarında gizli antlaşmalar ile paylaşılmıştır. Önce İngiltere tarafından işgal edilen Kahramanmaraş, daha sonrada Fransızlar tarafından işgali devam etmiştir. Kale’den Türk Bayrağının indirilmesi sonucu 21 Ocak1920'de başlayan direniş, 12 Şubat 1920 tarihinde işgalin ortadan kalkması ile sonuçlanmıştır. Şanlı ecdadımızın, yurdun dört bir tarafına ilham olacak esaret kabul etmez direnişi, silah gücü ile yapılan kuşatmayı iman gücü bertaraf etmiştir. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyor, saygılar sunuyorum.”