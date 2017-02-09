MHP’li Tor’dan 12 Şubat mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş’ın önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edildiğini kaydeden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, bu işgale karşı 20 gün boyunca asil bir direniş gösterildiğini belirtti.

Tor, mesajında şu ifadeleri kullandı: