MHP’den jandarmaya moral ve destek ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na moral ve destek ziyaretinde bulundu.

17 Aralık’ta Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 14 asker ve tüm şehitler için başsağlığı dilemek isteyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz’i ziyaret etti.

Burada bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Türk milletinin kenetlenerek, birlik berberlik içinde bu zor günleri atlatacağını ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz nezdinde tüm Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına ve ülkemize başsağlığı dileyen Başkan Demir, “Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul’da polisimize yönelik hain saldırının ardından yüreğimizi dağlayan haber Kayseri’den geldi. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret bulamayan alçaklar, kalleşçe silahsız şekilde çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef aldı. Bu hain saldırı devletimizin birliğine, milletimizin birliğine, bütünlüğüne, gelecek ile ilgili umutlarımıza, beklentilerimize yapılmış bir saldırıdır. Terörün ulaşmaya çalıştığı amacının önündeki en büyük engelin bizim birlik ve beraberliğimiz olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar güçlü bir şekilde durursak, amaçlarına hiç varamayacaklar. Bu nedenle birlik ve beraberliğimiz son derece önemli. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz de, heyete ziyaret için teşekkür etti.



