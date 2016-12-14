MHP’den hayırlı olsun ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şeker-İş Sendikası Başkanı Mehmet Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nın ziyaretlerindeki ilk durağı Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la görüşen Başkan Demir ve beraberindeki heyet, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri buradan Elbistan Hükümet Konağı’na geçti. Kaymakam Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret eden Başkan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye kazandırılan yeni Hükümet Konağı’ndaki özverili çalışmalarından dolayı Kaymakam Akkoyun’a teşekkür etti.

MHP heyetinin son durağı Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi oldu. Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Kılıç ve yönetimi ile görüşen MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, özellikle işçi alımı ve muvakkat işçilerin kadroya alınması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, “Başta Sayın Kaymakamımız Tuncay Akkoyun Bey olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanımız Mehmet Kılıç’ı makamlarında ziyaret ettik. Hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Sayın Kaymakamımız, ilçemize yeni Hükümet Konağı’nın kazandırılması noktasında ciddi emek sarf etti. Temelinin atılmasından bitirilinceye kadar geçen süreçte özveri ile bu projenin üstünde durdu. Memleketimize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlerde kullanılsın inşallah.

Yine Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de yeni binasında hizmet vermeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de görevlerinde başarılar diledik. Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanımızla da bir süredir gündemde olan geçici işçilerin durumu ve şeker fabrikalarına işçi alımı konularında görüştük. Bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şeker-İş Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



