MHP’den Fırat Kalkanı gazisine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’li teröristlerin saldırısı sonucunda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Uzman Çavuş Mustafa Aktaş’ı baba ocağında ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerde görev yapan Elbistanlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş, ÖSO tarafından kontrol edilen Ziyara'ya sızma girişiminde bulunan DEAŞ terör örgütü üyeleri ile arasında çıkan çatışmada yaralanmıştı. 1 askerin de şehit düştüğü çatışmada yaralanan Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş, Kilis Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Söğütlü Mahallesi’ndeki baba ocağına dönen Aktaş’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, kahraman Türk güvenlik güçlerinin ülkeyi bölmeye, kaos yaratmaya ve her nerede olursa olsun halkın güvenliğini tehdit edecek teröristlere; gerekirse canları pahasına imkan vermeyeceklerini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Operasyonlarda şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet dileyen Demir, “Vatanı için kahramanca mücadele veren Mehmetçik’le polisimizle gurur duyuyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla kahramanca şehit düşen vatan evlatlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bir şey bizi mutlu ediyor. Askerimiz yaralanmış, şimdi kendini yeni yeni toparlıyor, bir an önce iyileşip görev yerine dönmek istiyor, bu ülkenin bütünlüğü için, bu devletin bekası için, bu bayrağın varlığı için iyileşir iyileşmez cepheye yeniden koşmaya ant içmiş bu milletin evlatları var olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye hiç bir şey olmaz. Bizim çocuklarımızın güvenliği ve huzuru için evlatlarını yetim bırakan, canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbimden şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabır, gazilerimize acil şifa, terör ile canlarını hiçe sayarak mücadele eden güvenlik güçlerimize güç kuvvet diliyorum” ifadelerini kullandı.