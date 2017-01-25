MHP’den eski başkan Kılınç’a plaket jesti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, 5 yıl boyunca Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Murat Kılınç’a, başarılı çalışmaları ve özverisinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

2011-2016 yılları arasında Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı görevi yaptıktan sonra bayrağı Kubilay Ceylan’a devreden Murat Kılınç’a, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında açıklama yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Elbistan Ülkü Ocakları eski Başkanı Murat Kılınç’la uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Kılınç’ın üstlendiği görevi özveriyle yerine getirdiğini kaydeden Başkan Demir, “Murat Kılınç başkanımız, 5 yıl boyunca Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında özverili çalışmalarda bulundu. Özellikle gençlerimizin eğitiminde birçok faaliyetlere imza attı. Birçok projeyi hayata geçirdi. Ülkü Ocakları’nın kapısını gençlerimize açık tutmaya büyük özen gösterdi. Teşkilatımızla birlikte omuz omuza ve uygun bir şekilde çalışmalar yaptı. Biz de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Murat Kılınç başkanımıza geçmişte yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek için bu plaketi hazırladık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.