MHP’den Emniyet’e baş sağlığı ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı nedeniyle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, büyük çoğunluğu polislerden oluşan 44 kişinin şehit olduğu ve 155 kişinin de yaralandığı Beşiktaş'taki terör saldırısı nedeniyle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u makamında ziyaret eden heyet başsağlığı dileklerini ileterek birlik ve beraberlik mesajı veren MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, “Milletimizin başı sağ olsun. Bu hain saldırı devletimizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin birliğine, bütünlüğüne, gelecek ile ilgili umutlarımıza, beklentilerimize yapılmış bir saldırıdır. Terörün ulaşmaya çalıştığı amacının önündeki en büyük engelin bizim birlik ve beraberliğimiz olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar güçlü bir şekilde durursak, onlar da o kadar az amaçladıkları yere varacaklar, ya da amaçlarına hiç varamayacaklar. Bu nedenle birlik ve beraberliğimiz son derece önemli. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol da, saldırı sonrası, toplumun tüm kesimlerinden baş sağlığı dileğinde bulunanların ve desteklerini iletenlerin sayısının çok fazla olmasının kendilerini duygulandırdığını belirtti.



