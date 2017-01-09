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MHP’den başhekim yardımcılarına hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan isimlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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MHP’den başhekim yardımcılarına hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan isimlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne görev yapan doktorlardan Volkan Olgun ve Vural Soyer, başhekim yardımcılığı görevine atandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni görevlerinde başarılar dilemek için Olgun ve Soyer’i ziyaret etti.

Doktor Volgan Olgun ve Doktor Vural Soyer’in, Elbistan Devlet Hastanesi’nde başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, “Her iki doktorumuz da hastanemizde uzun süredir başarıyla görev yapmaktadır. Kendi branşlarında hemşerilerimize sağlık hizmeti sunan Doktor Volgan Olgun ve Doktor Vural Soyer, başhekim yardımcılığı görevine atanmıştır. Biz de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunmak istedik. Yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başhekim Yardımcıları Doktor Volgan Olgun ve Doktor Vural Soyer de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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