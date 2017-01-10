MHP’den 10 Ocak ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Elbistanın Sesi Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde bulundular.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Saatçı ile bir süre sohbet eden MHP’liler, basının önemine değinerek, gazeteciler gününü kutladılar.

MHP İlçe Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi, kalkınması için yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması, haberdar edilmesi noktasında basınımızın katkısı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla değerli basın mensubu arkadaşlarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenmekte, zor şartlar altında bu sorumluluğu yerine getirebilmek için fedakârca çalışmaktadırlar. Basın mensubu arkadaşlarımızı, bu kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri için kutluyorum. Mesleğine gönül vermiş, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmuş tüm gazeteciler bizler için çok önemli. Mesai kavramı gözetmeksizin kamuoyunu doğru bilgilendirmek için haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda toplumumuzu aydınlatırken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Demokrasinin işleyişinde ve gelişmesinde önemli rol üstlenen basın, bu özelliğiyle demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.



