MHP’de referandum hareketliliği başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile ilgili çalışmalarına başladı.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte referandumda ‘evet’ diyeceklerini belirterek, “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin sözünden öteye söz söylememiz mümkün değildir” diye konuştu.

Türkiye, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumuna kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararı doğrultusunda çalışmalarına başlayan Elbistan İlçe Teşkilatı’na, MHP Kahramanmaraş eski Milletvekili Sefer Aycan ziyarette bulundu. Aycan, ziyarette parti olarak neden ‘evet’ dediklerini partililerine geniş kapsamlı olarak anlattı.

Aycan’ın programının ardından MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General ve Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı’yı ziyaret etti. Başkan General ve Başkan Bölükbaşı ile gündeme ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımızın dediği gibi biz de 'evet' diyoruz" ifadesini kullandı.