MHP’de aşure birlikteliği yaşandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı ve Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şubesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Hamza Akbaş Caddesi’ndeki aşure ikramı organizesine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Öner, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, partililer ve vatandaşlar katıldı. MHP Elbistan İlçe Teşkilatı ve Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şubesi tarafından ortaklaşa hazırlanan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dev kazanda pişirilen yaklaşık 2 bin kişilik aşure, kısa sürede tükendi.

Vatandaşlara aşure ikramının ardından bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Muharrem ayını ve aşure gününü tebrik etti.

Muharrem ayının onuncu günü kutlanan Aşure gününün, ülkemiz ve insanlığın kurtuluşuna, dünya barışına ve ülke kardeşliğine vesile olmasını dileyen Başkan Demir, “Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav), hürmete şayan bir ay diye nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu kutlu bir aydır. Muharrem ayı, ilâhî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem, aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır; bizlere, yüreklerimizi sızlatan Kerbelâ’yı hatırlatır” dedi.

Başkan Demir, “Muharrem ayının ve Aşure gününün inanç tarihimizde önemli bir yeri vardır. On Muharrem, yani aşure günü; dinler tarihinde kutsal bir gündür. Aşure gününde birçok peygamberin hayatında önemli ve olumlu olaylar meydana gelmiştir. Bu gün de, Peygamberlerimiz ve onlara inananlar çok büyük sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmuşlardır. Yeni ve güzel başlangıçlara, büyük ilahi lütuflara ermişlerdir. Bizlerde bu güzel günde güzel şeylere başlangıç yapalım. Bir olalım, birlikte olalım.

Tüm halkımızın Aşure günün tebrik ederim. Bu vesileyle Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitleri başta olmak üzere hak için, hakikat için, hürriyet için, adalet için, ahlâk, erdem ve fazilet için, ülkemiz ve milletimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu günün, ülkemiz ve insanlığın kurtuluşuna, dünya barışına, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve kardeşliğine vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil de, aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini belirterek, “Halkımıza aşure ikram ederek Muharrem ayının önemini ve ülkemizin bu zor günlerde birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirtmeye çalıştık. Muharrem ayı ile bağlantılı olarak uzun yıllardır yaşatılan uygulamalardan birisi de aşure geleneğidir. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Biz de bu tür etkinlikler yaparak bu geleneği beraberce yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.