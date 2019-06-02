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MHP Meclis Üyeleri’nden birlik ve beraberlik iftarı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan Belediye Meclis Üyeleri Cemil Bölükbaşı, Hakan Yinanç, Hulusi Binboğa ve Ali Doğan, ülkücü camiayı birlik ve beraberlik iftarında buluşturdu.

MHP Meclis Üyeleri’nden birlik ve beraberlik iftarı
 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan Belediye Meclis Üyeleri Cemil Bölükbaşı, Hakan Yinanç, Hulusi Binboğa ve Ali Doğan, ülkücü camiayı birlik ve beraberlik iftarında buluşturdu.

Elbistan’da ülkücü camianın temsilcileri ve MHP’nin çeşitli kademesinde görev alan isimler, Belediye Meclis Üyeleri Hulusi Binboğa, Cemil Bölükbaşı, Hakan Yinanç ve Ali Doğan'ın ev sahipliğini yaptığı iftar programında bir araya geldi. Pınarbaşı Abdulhamit Han Parkı’ndaki birlik ve beraberlik organizasyonuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Ümit Genç, parti yönetimi, ülkü ocaklarına üye gençler, sendika temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Hep beraber yenilen iftar yemeğinin ardından değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Belediye Meclis Üyeleri Hulusi Binboğa, Hakan Yinanç, Cemil Bölükbaşı ve Ali Doğan'a teşekkür etti.

Başkan Kılıç, Öncelikle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz dua ve yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Yüce Rabbim, bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bertaraf olmasını, ekonomik ve siyasi saldırıların son bulmasını, bölücü terörün kahrı perişan olmasını diliyorum” dedi.

Elbistan Belediye Meclis Üyeleri Hulusi Binboğa, Hakan Yinanç, Cemil Bölükbaşı ve Ali Doğan da davetlerine icabet eden ülkücü camianın temsilcilerine teşekkür ederek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan Cenabı Hakk’a şükürler olsun.  İftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerle; kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hâkim olur” ifadelerini kullandılar.



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