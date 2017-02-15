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Kısaca’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına davet

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, tüm Elbistanlıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta katılacağı toplu açılış ve miting programına davet etti.

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Kısaca’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına davet

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, tüm Elbistanlıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta katılacağı toplu açılış ve miting programına davet etti.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ocak 2017 Cuma günü saat 14.00’te Müftülük Meydanı’nda Kahramanmaraşlılarla buluşacağını belirten Başkan Kısaca, mitinge Elbistan’dan iştirak etmek isteyenler için otobüs hazırlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan’daki referandum öncesinde ilk toplantısını Kahramanmaraş’ta gerçekleştireceğini kaydeden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kan Kısaca, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2017 Cuma günü Kahramanmaraş’ta olacak ve tüm halkımıza hitap edecektir. 17 Şubat 2017 Cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanına tüm halkımızı davet ediyorum. 16 Nisan’da referandum tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantısını ilimizde yapacaktır. Müftülük Meydanı’nda hem toplu açılış töreni yapacak, hem de halkımıza hitap edecektir”  dedi.

Başkan Kısaca, şunları söyledi:

“16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili referandum gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte ülkemizin geleceği, 2023, 2053 ve 2073 hedefleri açısından büyük önem arz eden bu referandum başta olmak üzere, birçok konuda önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Elbistanlılar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde en iyi şekilde karşılamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın geleceği gün partiler üstü bir gün, tarihi bir çağrı olacak.

Elbistanlıların daha önceki mitinglerde de olduğu gibi en yüksek katılımı göstererek, yine aynı desteği sağlayacaklarına inanıyorum. Bu amaçla parti teşkilat binamızın önünden araçlarımız hazır bekletilecek ve sabah saatlerinden itibaren otobüslerimizin hareketi başlayacak. Vatandaşlarımız parti binamızın önünde bekleyen otobüslerle Kahramanmaraş’a gitme imkânı bulacak. Hemşerilerimize ve partililerimize Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar verdikleri destek için sonsuz teşekkür ediyorum, bu mitingde de bizleri yalnız bırakmayacaklarına canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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