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Kısaca’dan, Başbakan Yıldırım’ın Kahramanmaraş programına davet

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, tüm Elbistanlıları, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kahramanmaraş’ta katılacağı toplu açılış ve temel atma törenine davet etti.

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Kısaca’dan, Başbakan Yıldırım’ın Kahramanmaraş programına davet

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, tüm Elbistanlıları, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kahramanmaraş’ta katılacağı toplu açılış ve temel atma törenine davet etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12.00’de Demokrasi Meydanı’nda Kahramanmaraşlılarla buluşacağını belirten Başkan Kısaca, mitinge Elbistan’dan iştirak etmek isteyenler için otobüs hazırlandığını ifade etti.

Başkan Kısaca; ''Tüm hemşerilerimizi, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın programına katılmak için Kahramanmaraş’a bekliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım 17 Aralık 2016 Cumartesi günü toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Kahramanmaraş’a geliyor. Tören, saat 12.00’de Demokrasi Meydanı’na gerçekleştirilecek. 65. Hükümet kurulduktan sonra ilk defa Kahramanmaraş’a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, törenin yanı sıra çeşitli ziyaretlerde de bulunacak.

Elbistan’dan Kahramanmaraş’a gidecek partilileri ve vatandaşları taşımak için araçların hazır olduğunu hatırlatan Kısaca, “17 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak mitinge Elbistanlıların daha önceki mitinglerde de olduğu gibi en yüksek katılımı göstererek, yine aynı desteği sağlayacaklarına inanıyorum. Bu amaçla bugün parti teşkilat binamızın önünden araçlarımız hazır bekletilecek ve saat 08.00’den itibaren otobüslerimizin hareketi başlayacak. Yaklaşık 2 saat boyunca vatandaşlarımız parti binamızın önünde bekleyen otobüslerle Kahramanmaraş’a gitme imkânı bulacak" ifadelerini kullandı.

 

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sinan türkmen 6 gün önce

Bu kadar vatandaşı karda kış da Kahramanmaraşa taşıyacağımaza başbakan Elbistana gelse daha iyi değilmi. başbakan helikopterle 10 dakikada gelir

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Elbistanli...ISTANBUL... 7 gün önce

Neden ELBISTAN'a deyilde K.MARAS'a yapilan olan hizmete alkis rutmak icinmiii...
K.Maras'lar kaymagini yesin ELBISTAN'lilar davulunu calsinlar...
Elbistanlilar alisuk bisa kurek cekmeye...
ELBISTAN'a hizmet olmasada olur SÜTÇÜ IMAMIN TORUNLARI DESELER UETERLI...

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A. Hayri DOĞAN 6 gün önce

Geçen günlerde de Sayın Bakanımız Veysel EROĞLU yüzlerce tesis açılışı yapmıştı, fakat hiçbirinin isimlerini yazmamıştınız, bu açılışta umarım açılışı yapılan tesis baraj otoyol v.s isimleri hemşerilerimizle paylaşılır.

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Ömer faruk elbistan 6 gün önce

arkadaş doğru söylüyor bu kadar masraf o kadar insanı goötüreceğinize bi zahmet kendileri bi gelsin elbistana

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