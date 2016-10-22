Kısaca, “Onlar konuştu, AK Parti yaptı”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri, sulama projesi tamamlandığında Elbistan ve Afşin’de yaklaşık 350 bin dönüm alanı suya kavuşturacak olan Adatepe Barajı’nda incelemelerde bulundular. Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Eskiden seçim dönemlerinde temeller atılır ve unutulurdu. Adatepe Barajı’nı da, onlar konuştu AK Parti yaptı” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Demir ve Sırrı Demir’in yanı sıra, AK Parti Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı heyet, Adatepe Baraj Gövdesi ve inşaatı devam eden sulama kanalları projesinde incelemelerde bulundular.

Şantiye Şefi Mertel Erentuğ’dan sulama kanallarının yapımı hakkında bilgi alan AK Parti heyeti, boru döşeme çalışmalarını izlediler. İlk etap sulama kanalları döşeme çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade eden Şantiye Şefi Mertel Erentuğ, 3.40 metre çapındaki ana borulara her 1.5 kilometrede bir kapama vanası monte edildiğini, hat boyunca 23 adet kapama vanası bulunduğunu söyledi.

Şuana kadar 6 kilometre ana boru döşeme işleminin yapıldığını anlatan Erentuğ, ara kanalların toplam uzunluğunun ise 220 kilometre olacağını kaydetti.

Adatepe Barajı’nın Elbistan ve Afşin’e hayat vereceğini dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 1994 yılında temeli atılan ve unutulan barajın, AK Parti döneminde tamamlandığını söyledi.

Eskiden, özellikle de seçim dönemlerinde temellerin atıldığını ve ardından da unutulduğunu belirten Kısaca, AK Parti ile birlikte yatırımların hızla planlandığını ve yapıldığını kaydetti.

Kısaca, burada yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Adatepe Barajı bilindiği gibi 1994 yılında temeli atıldı. O dönemde herkesin bildiği gibi yatırımların temeli atılır ve yarım bırakılırdı. AK Parti dönemi ile birlikte bir proje başlatıldıktan sonra, mutlak surette bitirilmeden kesintiye uğramıyor, ödenek sıkıntısı yaşamıyor. 1994 yılında başlanan proje, yine AK Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte 3 yıl içerisinde tamamlanmıştır. Eskiden birçok şehrimizde gezdiğimizde temeller görür idik, özellikle seçim dönemlerinde temelleri atarlardı, daha temele bir çivi çakılmadan oradan emekli olan bekçileri biliyoruz. O dönemleri hatırlıyoruz. AK Parti iktidarı ile bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Yani her zamanki söylediğimiz gibi, onlar konuştu AK Parti yaptı. Bundan sonraki süreçte de AK Parti bütün projelerde hızlı bir şekilde bitirip, tamamlayıp, halkın hizmetine sunacak. Tüm ülkemizde yatırımların hızlandığını, hızlı bir şekilde tamamlandığını görmekteyiz. Bundan dolayı da AK Parti’ye, AK Parti hükümetlerine ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum.”

Elbistan ve Afşin ilçesinde toplam 317 bin dekar araziye cazibeyle su ulaştıracak Adatepe Barajı’ndaki suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalında montaj çalışmaları devam ediyor. Elbistan Ovasında yer alan 317 bin 270 dekar arazinin sulama suyunu Adatepe Barajından alarak, sulama sahalarına iletecek ana boru hattının inşaatını ve 54 bin 120 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak basınçlı borulu şebeke inşaatını kapsayan Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım inşaatı 244 milyon 558 bin TL’ye mal olacak. Bölgedeki arazilere can katacak Adatepe Barajı’nın ana kanalında, 50 yıl ömrü bulunan ve sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen CTP boruları kullanılıyor. 40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda bugüne kadar 3,40 metre çapında toplam 6 kilometre boru montajı yapıldı.



