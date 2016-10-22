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Kısaca, “Onlar konuştu, AK Parti yaptı”

AK Parti heyeti Adatepe Barajı ve Sulama Projesi’ni inceledi

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Kısaca, “Onlar konuştu, AK Parti yaptı”

            AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri, sulama projesi tamamlandığında Elbistan ve Afşin’de yaklaşık 350 bin dönüm alanı suya kavuşturacak olan Adatepe Barajı’nda incelemelerde bulundular. Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Eskiden seçim dönemlerinde temeller atılır ve unutulurdu. Adatepe Barajı’nı da, onlar konuştu AK Parti yaptı” dedi.

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Demir ve Sırrı Demir’in yanı sıra, AK Parti Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı heyet, Adatepe Baraj Gövdesi ve inşaatı devam eden sulama kanalları projesinde incelemelerde bulundular.

            Şantiye Şefi Mertel Erentuğ’dan sulama kanallarının yapımı hakkında bilgi alan AK Parti heyeti, boru döşeme çalışmalarını izlediler. İlk etap sulama kanalları döşeme çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade eden Şantiye Şefi Mertel Erentuğ, 3.40 metre çapındaki ana borulara her 1.5 kilometrede bir kapama vanası monte edildiğini, hat boyunca 23 adet kapama vanası bulunduğunu söyledi.

            Şuana kadar 6 kilometre ana boru döşeme işleminin yapıldığını anlatan Erentuğ, ara kanalların toplam uzunluğunun ise 220 kilometre olacağını kaydetti.

            Adatepe Barajı’nın Elbistan ve Afşin’e hayat vereceğini dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 1994 yılında temeli atılan ve unutulan barajın, AK Parti döneminde tamamlandığını söyledi.

            Eskiden, özellikle de seçim dönemlerinde temellerin atıldığını ve ardından da unutulduğunu belirten Kısaca, AK Parti ile birlikte yatırımların hızla planlandığını ve yapıldığını kaydetti.

            Kısaca, burada yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

            “Adatepe Barajı bilindiği gibi 1994 yılında temeli atıldı. O dönemde herkesin bildiği gibi yatırımların temeli atılır ve yarım bırakılırdı. AK Parti dönemi ile birlikte bir proje başlatıldıktan sonra, mutlak surette bitirilmeden kesintiye uğramıyor, ödenek sıkıntısı yaşamıyor. 1994 yılında başlanan proje, yine AK Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte 3 yıl içerisinde tamamlanmıştır. Eskiden birçok şehrimizde gezdiğimizde temeller görür idik, özellikle seçim dönemlerinde temelleri atarlardı, daha temele bir çivi çakılmadan oradan emekli olan bekçileri biliyoruz. O dönemleri hatırlıyoruz. AK Parti iktidarı ile bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Yani her zamanki söylediğimiz gibi, onlar konuştu AK Parti yaptı. Bundan sonraki süreçte de AK Parti bütün projelerde hızlı bir şekilde bitirip, tamamlayıp, halkın hizmetine sunacak. Tüm ülkemizde yatırımların hızlandığını, hızlı bir şekilde tamamlandığını görmekteyiz. Bundan dolayı da AK Parti’ye, AK Parti hükümetlerine ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum.”

Elbistan ve Afşin ilçesinde toplam 317 bin dekar araziye cazibeyle su ulaştıracak Adatepe Barajı’ndaki suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalında montaj çalışmaları devam ediyor. Elbistan Ovasında yer alan 317 bin 270 dekar arazinin sulama suyunu Adatepe Barajından alarak, sulama sahalarına iletecek ana boru hattının inşaatını ve 54 bin 120 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak basınçlı borulu şebeke inşaatını kapsayan Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım inşaatı 244 milyon 558 bin TL’ye mal olacak. Bölgedeki arazilere can katacak Adatepe Barajı’nın ana kanalında, 50 yıl ömrü bulunan ve sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen CTP boruları kullanılıyor.  40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda bugüne kadar 3,40 metre çapında toplam 6 kilometre boru montajı yapıldı. 

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MEHMET 2 ay önce

Sn Kısaca bazı şeyler zamanı geldigi için oluyor 15 sene önce teknoloji ,LCD televizyonlar,Akıllı telefonlar vs. yoktu bunlar Ak parti olmadıgı için yok degildi diğer ülkeler geliştirmediği için yoktu bunları bugun bu hükümet içat ettide bizde kullanıyoruz degil ,Siz esanfsınız farklı kollarda iş yapıyorsunuz neden 10 sene önce yapmıyordunuz o zaman da yaşınız uygundu bu işleri yapmaya çünkü bu işleri yapmaya uygun zaman sizin için şimdiymiş bu biraz zamanlada ilgili şartlarla da ilgili belki bu zamanki imkanlar o hükümetlerde olsa tek başlarına iktidar şansı verilse dahada iyi yapa bilirlerdi.Ayrıca bu ülkede hiç bir şey yoktuda 15 sene içinde yapılmadı hersey baraj yoktuda bu hükümetmi yaptı ilk,doktor hastane yoktuda bu hükümettemi oldu ilk hayır ama daha gelişti ama bu gelişim sadece bu hükümetlede ilgili degil dünyanın küreselleşmesine de bağlı çalışıyor yapıyorki bu kadar oyu alıyor daha iyi çalışırsa halkta daha cok oy verir sizde bundan emin olun..

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Misafir Avatar
Kazım 2 ay önce @MEHMET

Amerikada çıkan bir cep telefonunun Türkiye'ye gelmesi max 1 haftadır. Çünki müteşebbis alır getirir. Lakin İngiltere Fransa arasındaki denizeltı tüp geçidin 1880 lerde başladığını Türkiyede ise 3-4 km lik olanının bile 2000 li yıllarda gündeme geldiğini söylemek güç değil. Çünki bunlar devletin yapacağı işlerdir. Devlet bir şehrin bir milletin önünü açar ve kapatır. Ayrıca İnsanlar çıldırmış gibi bir telefona 3-4 bin lira verebiliyorsa. Kimse bunda devletin payı yok diyemez. Bu direkman refahla alakalı bir durumdur. Var ki verebiliyor sonuçta.

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Kadir Berk 2 ay önce

Kısaca bey, KISACA ŞU İÇME SUYUMUZU TERTEMİZ BİZE GÖNDERSİNLER yeter...!!!

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MEHMET 2 ay önce

Bu işler yapılıyorsa kimse babasının cebinden yaptırmıyor bizim vergilerimizle yapılıyor, ayrıca öncekiler yapmadıysa şimdi yapmadıkları için yoklar zaten ,halk herseyi görür susar şans verir gerektiginde de sandıkta elini vicdanına koyar vatandaslık görevini yapar,Sn başkan demekki bişeyler yapılıyor ki partide oy alıyor.Zaten hükümetleri seciyoruzki hizmet getirsin diye bu yapılanlar zaten yaılmak zorunda yapılmayacaksa zaten orda durmanın anlamı yok bu işlerin hepsi bir bütün vatandas vergi veriyor sizler aracı oluyorsunuz hükümette bu hizmeti tamamlıyor.Ama her iş yapıldıgında eskiyi dönderip aktarıp önümüze sunmaya gerek yok 15 sene önce Akp yoktu ve sizde oyunuzu o iktidarlardan birine verdiniz dogal olarak bundan sonrada hep Akp olacak diye bişeyde yok baska partilerede oy verebilirsiniz demek istedigim oy alıpta halkına hizmet verenden Allah razı olsun iş yapmayanlarda hesabını verecekler artık bu görev size verilmiş yapın yaptırın gecmişle cok yasamayalım..

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Vatandaş 2 ay önce

Başkanım bu suyada klor atmak gerekir.

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Cuma 2 ay önce

Kavaktepe Barajı noldu ?

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Vatandas 2 ay önce

Her şeyi temizlediniz 70 bin kişi zehirlendi bunu niye dile getirmiyorsun

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Ahmet ŞAL 2 ay önce

Sn Kısaca size bir soru şehirde bir belediye başkanı varmı ? seneler önceki H.Abdullah DEDE dervirne döndük resmen belediye başkanı gorevinde degil gorevinde olmadıgı gibi ritün işlerede engel oluyor aylar gecmiş hala şehir ekonomisine katkı saglayacak 1000 plan hala cıkarılamadı vataandaş evini yapacak kac kat yapacagını bilemiyor rivayet odurki planın görüşülmesini istemyen mihraklar başkanı etkiliyor neden acaba ???

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Alpaslan yazıcıoğlu 2 ay önce

Bu memlekete bir çivi cakandan Allah razı olsun. Başkanımızın söylediği gibi en azindan bir işin temeli atılıyorsa eminiz ki o iş süresinde tamamlanıyor.Allah yar ve yardımcıları olsun.Durmak yok yola devam.Halka hizmet Hakka hizmet düsturu ile bu kutlu yolda yürüyen tüm kişilere Allah kolaylık versin

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