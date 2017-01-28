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Kısaca, ‘Bende Varım’ kampanyasına destek verdi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılacak referandum öncesinde düzenlenen, ‘Güçlü bir Türkiye için EVET’ kampanyasına katıldı.

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Kısaca, ‘Bende Varım’ kampanyasına destek verdi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılacak referandum öncesinde düzenlenen, ‘Güçlü bir Türkiye için EVET’ kampanyasına katıldı.

            Cep telefonu ile kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından yayınlayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, her geçen gün çığ gibi büyüyen kampanyaya destek olmayı ihmal etmedi.

            AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Türkiye’nin geleceği için yapılan Anayasa değişikliğinin önemine değindi.

            AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım videosunda, şu cümlelere yer verdi:

“Ülkemizin geleceği için, büyük Türkiye için, yıldızı parlayan, dünyada mazlumun, Müslümanın umudu olan Türkiye için ‘evet’ diyorum. Sizlerde ‘evet’ diyor musunuz?”

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Onayın ardından Resmi Gazetede yayımlanacak olan Anayasa değişikliği, kanun gereği 60 gün içerisinde referanduma götürülecek. Referandumun, Nisan ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

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