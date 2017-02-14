Kılıçdaroğlu da kurayı gündemine aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak olan işçiler için yapılan kurayı gündeme getirdi.

Kuraya 3 bin 646 kişinin katıldığını ve bir kişinin isminin iki defa çıktığını grup salonundaki kürsüden dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasının satır aralarında şunları söyledi:

“Daha geçen gün olan olay. Elbistan'da devlet hastanesi 50 işçi alacak. Başvuran kişi sayısı 3 bin 646 kişi başvurmuş. 50 kişi, küçücük bir Elbistan ve 3 bin 642 kişi orada çalışmak istiyor. Bakıyorlar sınavla olmaz, diyorlar ki noterle kura. Ama bir bakıyorlar ki, kura çekilecek noktalarda kazanan kişinin ismi iki defa var. Sahtekârlığın bu noktaya ulaştığını hiç görmemiştik. Buna ne diyeceğiz? Hayır. Elbistanlılar, Kahramanmaraşlılar, sahtekârlığa hayır diyecek. Eğer bunlara hayır demezseniz, hangi felaketle karşı karşıya kalacağımızı Elbistanlı kardeşlerimin bilmesini isterim. Vatandaşların derdi başka, sizin derdiniz başka. Vatandaş borç batağında, çocuğu işsiz, emekli aylığı, maaş yetmiyor.”